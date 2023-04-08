زيت الأرجان لترميم الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

وإذا كنتِ تعانين جفاف وتلف الشعر، فإن زيت الأرجان هو الحل السحري لترميم الشعر والقضاء على الجفاف وترطيب فروة الرأس.

فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لترطيب خصلات الشعر وتغذية الجذور، كما أنه علاج فعّال لإيقاف تساقط الشعر، ليس ذلك فقط، بل يمدك بالعديد من الفوائد الجمالية الرائعة لصحة وحيوية الشعر.

الاستخدام المتكرر لصبغات الشعر أو علاجات الفرد الكيميائي يتسبب في تلف الشعر وتقصفه وزيت الأرجان مع الألوفيرا هو مزيج رائع لاستعادة حيوية شعرك من جديد.

المكونات اللازمة

ملعقتان كبيرتان من جِل الألوفيرا

ملعقتان كبيرتان من زيت الأرجان