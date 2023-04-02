أدخلي الطماطم في روتين العناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

الطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن، فهي مصدر لفيتامين ج والبوتاسيوم، اللذان لا يساعدان فقط في تقوية جهاز المناعة فحسب، بينما من العناصر الرائعة في تحسين جودة البشرة.

تعتبر ماسكات الطماطم مفيدة للبشرة الدهنية، كما أنها تعيد توازن درجة الحموضة التي يمكن أن تتأثر بسبب الغسول ومستحضرات التجميل القاسية، وفقا لموقع «جمالك».

تحتوي الطماطم أيضًا على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية وله فوائد مضادة للشيخوخة عند وضعه على الجلد. يساعد معجون أو عصير الطماطم أيضًا على تقليل الزيوت وتفتيح البشرة.

الطماطم مناسبة للغاية لصاحبات البشرة الدهنية، لأن لها تأثيرا قابضا يقلل من الزيوت، كما تنظف ويقلص المسام أيضًا.

لكن القوة الخارقة لهذه الفاكهة تكمن في أنها تمنع ظهور حب الشباب عن طريق تنظيف المسام. وهو ما يعني أيضًا عدم وجود الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

ماسك الطماطم لحب الشباب والرؤوس السوداء:

للبشرة المعرضة لحب الشباب

- ضعي عصير الطماطم أو المعجون على وجهكِ واغسليه بالماء العادي بعد 15 دقيقة. سيساعد ذلك على إخفاء حب الشباب تدريجيًا.

الرؤوس السوداء

- اخلطي عصير الطماطم مع البيكنغ بودر للحصول على عجينة. ضعيه على المناطق المعرضة للزيوت والرؤوس السوداء من وجهكِ. يغسل بعد 5 دقائق. سيساعدك ذلك على منع ظهور الرؤوس السوداء.