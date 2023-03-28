حضري واقي للشمس من الألوفيرا والجزر

القاهرة - بوابة الوسط

في ظل ارتفاع أسعار الكريمات ومستحضرات التجميل نقدم إليك الحل بأن تحضري واقي للشمس «صن بلوك» من مكونات طبيعية في المنزل لتحمي بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس والاسمرار، تعرَّفي معنا على المكونات وطريقة التحضير وفقا لموقع «جمالك».

المكونات

نصف كوب من الألوفيرا

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ربع كوب من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان كبيرتان من أكسيد الزنك (متوافر بالصيدليات).

10 قطرات من عصير جزر.

25 قطرة من زيت اللافندر العطري.