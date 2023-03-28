حضري واقي للشمس من الألوفيرا والجزر...

في ظل ارتفاع أسعار الكريمات ومستحضرات التجميل نقدم إليك الحل بأن تحضري واقي للشمس «صن بلوك» من مكونات طبيعية في المنزل لتحمي بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس والاسمرار، تعرَّفي معنا على المكونات وطريقة التحضير وفقا لموقع «جمالك».
المكونات
نصف كوب من الألوفيرا
ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.
ربع كوب من زيت اللوز الحلو.
ملعقتان كبيرتان من أكسيد الزنك (متوافر بالصيدليات).
10 قطرات من عصير جزر.
25 قطرة من زيت اللافندر العطري.
طريقة التحضير
- تخلط جميع المكونات معا ما عدا أكسيد الزنك في وعاء زجاجي ثم نملأ نصف وعاء معدني بالماء لتحضير حمام مائي ساخن.
- يوضع الوعاء الزجاجي مع المكونات بداخل الحمام المائي الساخن مع التقليب الجيد حتى تذوب جميع المكونات وتمتزج جيدا.
- بعد ذلك يضاف أكسيد الزنك ويقلب جيدا.
- في النهاية يصب الخليط في وعاء معقم ومحكم الغلق للتخزين ويصبح بإمكانك استخدامه والحصول على بشرة مشرقة دوما.
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