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تكلفة إطلالة ياسمين صبري في إعلان رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 05:49 مساء
تكلفة إطلالة ياسمين صبري في إعلان رمضان
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
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لم تغب النجمة ياسمين صبري عن جمهورها في رمضان 2023، فظهرت في إعلان لأحد المنتجعات السكنية، وخطفت الأنظار بسبب خفة ظلها مع النجم أحمد عز.

ظهرت ياسمين صبري بالعديد من الإطلالات الأنيقة، وحملت الكثير من الحقائب باهظة الثمن، تعرف على تفاصيل إطلالاتها وأسعارها وفقًا لموقع «في الفن».

أطلت ياسمين عز في بداية الإعلان بلوك عملي لأنها كانت تقف مع العمال لضبط منزلها، وكانت ترتدي معطفاً طويلاً من تصميم العلامة التجارية « D-exterior».

كما ظهرت ياسمين صبري بفستان بنفسجي من تصميم دار «Solace Londno»يصل سعره إلى 585 دولار، شاهده من موقع بيعه

كما اختارت ياسمين صبري فستاناً صيفياً من تصميم «Alexis» يصل سعره إلى 1060 دولار، شاهده من موقع بيعه

وارتدت ياسمين صبري إطلالة كاملة من تصميم العلامة التجارية «Off-White»، يصل سعر البلوزة 644 يورو، وبنطلون من نفس الدار، وحقيبة من دار «Chanel» بتصميم «Boy Bag» يصل سعرها إلى 4800 دولار،  شاهده من موقع بيعه.

وظهرت ياسمين صبري في أحد المشاهد وهي ترتدي جاكيت من تصميم «Elisabetta » يصل سعره إلى 624 يورووحقيبة من تصميم دار «Bottega Veneta» يصل سعرها إلى 3373 يورو

وارتدت ياسمين صبري بدلة لامعة بالكامل من تصميم دار «MSGM» من خامة السيكوين ويصل سعر التوب إلى 108 دولار، أما البنطلون، فسعره يصل إلى 108 دولار أيضا.

وفي حفل الزفاف ارتدت فستانا وردي اللون من الشيفون من تصميم اللبناني نيكولا جبران.

وظهرت في مشهدين بملابس باللون الأحمر، الأول الذي ظهرت فيه بمشهد الحديقة مع صديقاتها، كان قميص وبنطلون من تصميم «Zara» والثاني في مشهد الشواء من «Mango » .

تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة النجمة ياسمين صبري في إعلان رمضان (الإنترنت)
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