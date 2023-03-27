الليمون والترمس لتفتيح لون البشرة...

للترمس فوائد جمالية عديدة، نقدم إليكِ اليوم إحداها، وهي تفتيح لون البشرة، تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك.
المكونات وطريقة التطبيق
4 ملاعق ترمس مطحون
ملعقة من الزبادي
بضع قطرات من عصير الليمون
شرائح الخيار
طريقة التطبيق
- امزجي الترمس مع ملعقة من الزبادي وقطرات عصير الليمون.
- قلبي المزيج جيدا.
- طبّقي القناع على الوجه والرقبة، لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي بشرتك.
- بعد شطف البشرة مباشرة يجب تمرير حلقات من الخيار على البشرة بالكامل؛ فهذا من شأنه ترطيب وتفتيح البشرة في وقت أسرع كرري القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
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