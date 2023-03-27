الليمون والترمس لتفتيح لون البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

للترمس فوائد جمالية عديدة، نقدم إليكِ اليوم إحداها، وهي تفتيح لون البشرة، تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك.

المكونات وطريقة التطبيق

4 ملاعق ترمس مطحون

ملعقة من الزبادي

بضع قطرات من عصير الليمون

شرائح الخيار