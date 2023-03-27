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الليمون والترمس لتفتيح لون البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 12:17 مساء
الليمون والترمس لتفتيح لون البشرة
طريقة طبيعية من الترمس للعناية ببشرتك (الإنترنت)
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للترمس فوائد جمالية عديدة، نقدم إليكِ اليوم إحداها، وهي تفتيح لون البشرة، تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك.

المكونات وطريقة التطبيق
4 ملاعق ترمس مطحون
ملعقة من الزبادي
بضع قطرات من عصير الليمون
شرائح الخيار

طريقة التطبيق
- امزجي الترمس مع ملعقة من الزبادي وقطرات عصير الليمون.
- قلبي المزيج جيدا.
- طبّقي القناع على الوجه والرقبة، لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي بشرتك.
- بعد شطف البشرة مباشرة يجب تمرير حلقات من الخيار على البشرة بالكامل؛ فهذا من شأنه ترطيب وتفتيح البشرة في وقت أسرع كرري القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

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