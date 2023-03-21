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دار «موسكينو» تعلن استقالة مدير الابتكار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 04:24 مساء
دار «موسكينو» تعلن استقالة مدير الابتكار
مصمم الأزياء الأميركي جيريمي سكوت (وسط) برفقة مساعديه على هامش أسبوع الموضة في ميلانو بتاريخ 23 فبراير 2023 (أ ف ب)
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استقال الأميركي جيريمي سكوت، الذي تولى إدارة الابتكار في ماركة «موسكينو» منذ 2013، حسب ما أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة.

وأفادت «موسكينو» في بيان أنّ جيريمي سكوت شكّل «مرحلة أساسية» في تاريخها، وتميّزت تصاميمه بأسلوب «جريء ولافت» وعكست «حسّه الفكاهي اللاذع»، وفق «فرانس برس».

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وتولّى سكوت تصميم مجموعات للدار الإيطالية تغلب على طبعتها الجرأة والألوان. ففي النسخة الأخيرة من أسبوع ميلانو للموضة، اعتمد سكوت في مجموعة موسكينو أنماطا «منفوخة»، كالعوامات المطاطية والفرش الهوائية.

وأكّد مصمم الأزياء الأميركي أنّ السنوات التي أمضاها وهو يعمل لصالح الماركة الإيطالية شكّلت «احتفاءً مذهلاً بالإبداع والمخيّلة»، معربا عن «اعتزازه» بالتصاميم التي أنجزها، ولم تكشف موسكينو عن المصمم الذي سيخلف سكوت.

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