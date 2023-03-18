دليلك الشامل لاختيار وتنسيق القفطان في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ البحث عن ملابس رمضان، حيث القفطان قطعة أساسية في إطلالتك خلال شهر رمضان الكريم، ولا غنى عن وجود واحد على الأقل في خزانة ملابسك وفق خبراء الموضة.

تشعر بعض الفتيات بصعوبة تنسيقه مع ملابسها خاصة إذا كان ستايل ملابسها مختلفا خلال السنة، ومع ظهور موضة مختلفة كل عام لارتداء القفطان، دعينا نتحدث اليوم عن أفكار تنسيقه بالشكل الذي يلائم ذوقك، حسب «فستاني».

- القفطان المغربي للسهرات الرمضانية

أولًا، أنصحك باختيار خامة القماش المناسبة لكِ قبل قرار الشراء، فاختيار خامة القفطان تختلف تبعًا لتوقيت لبسه - صباحًا أم مساءً- ولتحظي بإطلالة رائعة ومناسبة، حددي نوع المناسبة التي ترتدين فيها قفطانك لتحظي باختيار إطلالة مُوفقة.

إليكِ مجموعة من إطلالات قفطان رمضان التي يُمكنك الاختيار من بينها.



أضيفي الحزام مع قفطانك الواسع

أضيفي الحزام لقفطانك الفضفاض، لإعطاء قوامك شكل الساعة الرملية. يمكنك ارتداء قفطانك فوق عباءة ستان إذا كان بستايل مفتوح من الأمام، أو يمكنك فقط إضافة الحزام لو كان القفطان مُقفلًا.

نسقي قفطانك بستايل كاجوال

ارتدي القفطان بطريقة عصرية ومُلائمة للموضة. نسقيه مع بنطلون بستايل الـMom Fit، أو البنطلون الجينز برجل واسعة، أو الكارجو، وارتدي البيزك المفضل لكِ مع البنطلون ومن فوقهم القفطان لتحظي بإطلالة كاجوال مع قفطان منقوش ملون.

القفطان المنقوش من قطعتين

القفطان المنقوش المكون من قطعتين (بنطلون وكارديجان مفتوح) هو موضة العام. استعدي لحضور أمسيات السحور في رمضان 2023 بارتداء مجموعة قفطان منقوشة، ونسقيها مع أي تيشرت بيزك لارتدائها مفتوحة. يُمكنك إضافة الحزام أيضًا لستايل مختلف.

مجموعة القفطان الكتان

القفطان الكتان مناسب جدًا للخروج في نهار رمضان، فهو مُريح جدًا وأنيق للغاية في الوقت ذاته. يُمكنك تنسيقه مع تيشرت باللون الأبيض مع حذائك الأبيض المفضل.

مجموعة القفطان البليسيه

إذا كُنت من هواة الإبداع والخروج عن المألوف باختيارك، فمجموعة القفطان البليسيه هي ما تبحثين عنه. ضعي حزام سلسلة لتحصلي على قوام مُحدّد، وستظهرين بشكل أنيق.

بإمكانك ارتداء حذاء بكعبٍ عال إذا كُنتِ ستحضرين سهرة رمضانية، أو الاكتفاء بحذاء كاجوال إذا كنتِ متوجهة لحضور إفطار مع الأصدقاء أو العائلة فقط.

قفطان منقوش على شكل جلد الحيوانات

الخامات المطبوعة بأشكال حيوانات شائعة جدًا، لماذا لا نستخدمها أيضًا في قفطان رمضان؟ ارتدي قفطانك المطبوع بنقشة جلد النمر أو غيرها من النقوش، ونسقيها مع شنطة صغيرة ملونة. ولستايل مواكب أكثر للموضة، صففي شعرك بشكل مُرتّب وناعم. وارتدي حذاء كاجوال كسنيكرز أبيض لمظهر أكثر بساطة.

القفطان الملوّن

استعدي لتجمعات رمضان بقفطان مميز ملون. القفطان الملون موجود بقوة في هذا الموسم، ويمكنك تنسيقه مع الصنادل المفضلة لكِ للظهور بستايل أنثوي. لا تنسي إضافة الإكسسوارات باللون الفضي لإكمال مظهرك.

القفطان المفتوح مع الفساتين والتنورات

القفطان المفتوح يُعد من أفضل الستايلات التي تصلح للمساء أو السهرة والظهور بمظهر أنيق. وتنسيقهم تحديدًا مع الفستانين أو التنانير هو خيار مثالي. يُمكنك ارتداء قفطان بلون فاتح مع فستان بلون مُحايد، أو تنسيقهم بستايل المونوكروم وارتداء قفطان وفستان بنفس اللون معاً.

القفطان الستان لإطلالة مسائية

انتشر القفطان الستان بين مدوني الموضة مُؤخرًا، فهو اختيار رائع لسهرة أنيقة. يُمكنك تنسيق حزام من اختيارك في حالة عدم وجود واحد مع القفطان، لتحديد أكثر لمنطقة الخصر. ولمظهر أكثر تميزًا، نوعي في الإكسسوارات كما شئتِ، بين الشنط والمجوهرات والأحذية.

قفطان رمضان بمجهود أقل؟

أما إذا كُنتِ تُعانين من فكرة تنسيق القفطان بطرق مختلفة، وترغبين في بذل مجهود أقل، فابحثي عن القفطان المقفول.

القفطان المقفول أسهل في تنسيقه، فلن تضطري لتنسيق طبقات من الملابس.

اختاري قفطانًا كلاسيكيًا مقفولًا، ونسقيه مع حذاء وشنطة مناسبين، وارتدي حجابك إذا كنتِ محجبة. بإمكانك اختيار حجاب بلون محايد أو بنفس لون القفطان.

تنسيق القفطان بطرق مختلفة في رمضان 2023 (الإنترنت)

تنسيق القفطان بطرق مختلفة في رمضان 2023 (الإنترنت)

تنسيق القفطان بطرق مختلفة في رمضان 2023 (الإنترنت)

تنسيق القفطان بطرق مختلفة في رمضان 2023 (الإنترنت)