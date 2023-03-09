نصائح لبقاء السُمرة لوقت أطول

القاهرة - بوابة الوسط

القاعدة الأولى لبقاء تأثير السمرة لأطول فترة ممكنة هي تجنب الحمام الطويل بالماء الساخن لمدة أسبوعين على الأقل، لأن التعرض المطول للماء الساخن يؤدي إلى تجفيف البشرة وتشجيع عملية التقشر. بدلا من ذلك، من الأفضل اختيار الاستحمام السريع تحت الدش بالماء البارد أو الفاتر، والذي يسهم في جعل البشرة مرنة ومشدودة أكثر.

وبمجرد الانتهاء من الاستحمام، اختاري مناشف ناعمة وربتي برفق على البشرة عوضا عن الفرك لتجنب إجهادها وتهيجها، وبالتالي تسهيل فقدان لون السمرة، وفق «هي».

كما أنه لا ينبغي الاستهانة بالاستحمام من وجهات نظر مختلفة. فبالإضافة إلى تجنب استخدام الماء الساخن جدا، من المهم اختيار منظفات الوجه والجسم الرقيقة الغنية بالمكونات المرطبة والمهدئة. عوضا عن حمام الفقاعات الكلاسيكي أو المنتجات الرغوية، ومن الأفضل اللجوء إلى الزيوت المرطبة والهلامات المغذية للغاية والتي لا ترغي كثيرا.

التقشير

في كثير من الأحيان، يتجنب من يرغب بإطالة تأثير السمرة على الوجه والجسم، عملية تقشير البشرة لفترة طويلة. لكن حان الوقت لتبديد هذه الفكرة الشائعة غير الصحيحة التي تعتقد أن تقشير البشرة يبيضها ويزيل السمرة. العكس هو الصحيح!

إن الكلمة المفتاح للحفاظ على السمرة هي التقشير، خلافا للاعتقاد السائد. في الواقع، يعتبر التقشير مهما للحفاظ على السمرة. فعند العودة من الإجازة، غالبا ما تكون البشرة جافة وبالتالي باهتة. لذلك لا يوجد ما هو أفضل من التقشير الصحيح والدقيق، لأنه يتيح لك تجديد السمرة، مما يجعلها أكثر إشراقا وتجانسا.

في الواقع، يتكون الميلانين في العمق، لذلك لا يمكن إزالته بواسطة مقشر سطحي. ومن ناحية أخرى، فإن التقشير الدقيق له ميزة إزالة الخلايا الميتة والشوائب، وبالتالي مقاومة المظهر الباهت.

ومن الأفضل في هذه الحالة تفضيل المنتجات ذات التركيبات غير العدوانية، حتى لا تسبب تهيجا أو إجهادا للبشرة. تذكري أيضا استخدام نوعين مختلفين من السكراب للجسم والوجه، لأن بشرة الوجه أكثر حساسية وأقل سماكة من بشرة الجسم، وبالتالي فهي تتطلب مقشرات خاصة.

التربيت.. لا الفرك

بمجرد الاستحمام وغسل وجهك، من الأفضل أن تربتي بالمنشفة بلطف على بشرتك لتجفيفها بدلا من فركها، وبهذه الطريقة سوف تتجنبين إجهادها و«خدش» السمرة.

كما تعتبر إعادة ترطيب البشرة، خاصة بعد التقشير، خطوة أساسية للحصول على لون متجانس ومشرق. ففي بعض الأحيان بعد فصل الصيف تكون البشرة باهتة وشاحبة، ولذلك من المهم للغاية في هذه الحالة استخدام كريم مرطب. ومن الضروري ترطيب وتغذية بشرة الجسم والوجه بعمق مرتين في اليوم على الأقل. للجسم، اختاري منتجات غنية جدا، مثل الزيوت والزبدة النباتية. وبالنسبة للوجه، دلّليه بعلاج محدد ومتكرر، مثل قناع الترطيب.