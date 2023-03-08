الألوفيرا والليمون للتخلص من تكسر الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط

الأظافر القوية هي أحد مظاهر الجمال التي تهتم بها جميع النساء، لكنها تتعرض للضعف والتكسر بسهولة مع مواجهة العوامل الخارجية القاسية. فتفقد الأظافر مظهرها الخارجي وتصاب بالتقصف والتكسر سريعًا، كما لا يمكن إطالتها بالشكل المطلوب للحصول على أظافر جذابة.

لذلك نقدم إليكِ حلاً طبيعيًّا من المكونات البسيطة والمتوافرة في مطبخكِ يمكن أن يمد أظافركِ بكل العناصر المغذية اللازمة لصحتها وقوتها، تعرفي عليه معنا وفقا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ملعقة جل ألوفيرا.