تشكيلة ملونة وعصرية من «بيار كاردان»

القاهرة - بوابة الوسط

عاودت دار «بيار كاردان»، الأحد، المشاركة في البرنامج الرسمي لأسبوع الملابس الجاهزة في باريس بعد عامين على وفاة مؤسسها و30 عاما على غيابها عن هذه المحطة في عالم الموضة، في خطوة تندرج في إطار عملية إعادة إطلاق هذه الماركة.

وأوضح نجل ابنة شقيق المصمم الراحل «رودريغو بازيليكاتي-كاردان» الذي تولى رئاسة الدار خلفا له أن عمه «كان بدأ يحقق النجاح، فاعتبر أنه لم يعد بحاجة إلى إقامة عروض وفقا للبرنامج الرسمي، رافضا إلزامه تقديم تشكيلتين سنويا في تاريخين محددين كان يكتفي بإقامة عروض بين الحين والآخر في فرنسا أو في خارجها وفق «فرانس برس».

ورأى بعد 70 عاما من أول عرض «بيار كاردان» العام 1953 أن الحضور ضمن البرنامج الرسمي مهم، معتبرا أن ما مِن سبب للتخلي عن هذا الحدث الدولي الكبير.

وتضم التشكيلة التي عُرضت الأحد 60 تصميما لفريق الدار الذي بات يتألف من نجل ابنة شقيق «بيار كاردان» ومن ثلاثة مساعدين يعملون معه منذ مدة طويلة.

وشهدت التشكيلة الجديدة عودة إلى القواعد الأساسية للدار، ولكن وفق مقاربة أكثر دقة وحداثة، وتركيز على الألوان الزاهية والأقمشة المعاد تدويرها، التزاما بمبادئ المسؤولية البيئية التي أرساها «رودريغو بازيليكاتي-كاردان» ومما تتضمنه التشكيلة مثلا طقم نهاري يتكون من سترة زرقاء فيروزية بفتحات هندسية الشكل فوق بنطلون أبيض فضفاض، وفستان سهرة مع طَرحة شفافة، وقميص قصيرة تُظهر أسفل البطن مع بنطلون واسع، وفوقهما معطف مطابق.

وقال«رودريغو بازيليكاتي-كاردان» إنه أراد من هذه التشكيلة جعلَ قوام المرأة أكثر بساطة، والحرص في الوقت نفسه على أن يبقى مميزا.

كذلك ستقيم الدار في إطار عملية إعادة إطلاقها متجرا إلكترونيا.

