«إيسي مياكي» ترسم الهوية الجديدة للأنوثة

القاهرة - بوابة الوسط

تستوحي دار «إيسي مياكي» اليابانية للأزياء من شكل المربّع ملامح هوية جديدة للأنوثة، إذ حوّلته إلى أحجام جذّابة.

ويحدث ذلك من خلال تشكيلة «إيسي مياكي» للأزياء الجاهزة التي عرضتها، الجمعة، في «تياتر دو شاتليه» ضمن أسبوع باريس للموضة، وفق «فرانس برس».

- رحيل إيسي مياكي مصمم «الجمال والفرح»

ولم تعتمد الدار هذا الموسم صيغة العرض الراقص، بل أقامته على أنغام عزف على آلات الماريمبا (نوع من الزايلوفون) لفرقة الإيقاع «تريو إس آر 9»، وسارت العارضات حول الآلات التي وضعت في وسط المسرح.

وواصل المصمم ساتوشي كوندو في هذه التشكيلة البناء على الأشكال الهندسية، واختار منها هذه المرة المربّع المرتبط «بلوحة رسام، ونوتة موسيقية، وقطعة قماش»، فأخرجها من إطارها مبتكرا أشكالا جديدة.

واستخدم في ذلك مواد مرنة وقابلة للتمدد مع الحد الأدنى من الخياطة أو تقنيات الحياكة المختلفة.

التقليد الياباني

واتسمت أزياء التشكيلة بحجمها الواسع، جريا على التقليد الياباني القائم على إبقاء مساحة شاغرة بين الثوب والجسم، لكنّها لا تَحول مع ذلك دون أنثوية القوام، إذ أن الحياكة الهندسية تُبرز الخصر أو الظهر المكشوف المزيّن بشرائط غير متناظرة.

ولم تغب عن الملابس لمسات الألوان الزاهية - البرتقالي أو الأصفر أو الأرجواني أو المرجاني- لكن الأساسي في التشكيلة قائم على الأبيض والأسود.

وحضر شكل المربّع أيضاً في نقشات الترتان الموجودة على البلوزات والمعاطف. ومع أن الترتان غير مألوف في تصاميم «مياكي»، فإن استخدامه هذه النقشات يؤكد اتجاها ظهر أيضا في عرضي «ديور» و«سان لوران» خلال أسبوع الموضة في باريس.