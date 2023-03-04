الليمون والخبز لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة طبيعية منزلية بمواد بسيطة وموجودة في مطبخك للعناية ببشرتك وتفتيحها.. تعرفي إلى الطريقة معنا، وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق

فتات الخبز

ملعقة من الزبادي

بضع قطرات من عصير الليمون

شرائح الخيار.