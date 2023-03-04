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الليمون والخبز لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 12:23 مساء
الليمون والخبز لتفتيح البشرة
طريقة منزلية بسيطة للحصول على بشرة أفتح بمكونات طبيعية (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة طبيعية منزلية بمواد بسيطة وموجودة في مطبخك للعناية ببشرتك وتفتيحها.. تعرفي إلى الطريقة معنا، وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
فتات الخبز
ملعقة من الزبادي
بضع قطرات من عصير الليمون
شرائح الخيار.

طريقة التحضير
- امزجي فتات الخبز مع ملعقة من الزبادي وقطرات من عصير الليمون.
- قلبي المزيج جيدا.
- طبّقي القناع على الوجه والرقبة، لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي بشرتك.
- بعد شطف البشرة مباشرة يجب تمرير حلقات من الخيار على البشرة بالكامل؛ فهذا من شأنه ترطيب وتفتيح البشرة في وقت أسرع.

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