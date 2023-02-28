لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم...

صحيح أن منتجات الترطيب متوفرة في الأسواق وبكثرة وتنوع، لكن من الأفضل دائما الاعتماد على منتجات مصنوعة في المنزل، لتكوني على دراية بكل مكوناتها.
إذا كنت تعانين من البشرة الجافة فأنت بحاجة لمرطب عميق، مثل لوشن الجلسرين.
فالجلسرين مشتق بشكل طبيعي من الزيوت النباتية، مثل زيت الصويا أو زيت النخيل أو زيت جوز الهند. وهو سائل صاف عديم الرائحة.
جربي هذه الوصفة بالجلسرين لترطيب البشرة، وفقا لموقع«جمالك».
المكونات
نصف كوب ماء ورد عضوي
نصف كوب من جل الصبار النقي
نصف كوب زيت جوز هند
نصف كوب زيت لوز حلو
2 ملعقة كبيرة عجينة شمع عسل
ملعقة كبيرة جلسرين نباتي
ملعقة كبيرة زيت فيتامين هـ نقي
25 قطرة من زيت الجيرانيوم العطري
غلاية مزدوجة
خلاط
حاويات التخزين.
الطريقة:
- نذوب شمع العسل وزيت جوز الهند في غلاية مزدوجة مع زيت اللوز الحلو، يمكنك صنع غلاية مزدوجة خاصة بك عن طريق وضع وعاء مليء بـ2 بوصة من الماء على الموقد بعد ذلك، ضعي وعاءً آمنًا للحرارة فوق القدر في وعاء آمن للحرارة، وأضيفي المكونات وشغلي الموقد على نار متوسطة منخفضة.
- بمجرد أن تذوب جميع المكونات، أطفئي النار واتركيها جانبًا لمدة 10 دقائق يجب أن تصبح دافئة وليست ساخنة وفي هذه الأثناء، اخلطي جل الصبار وماء الورد في قدر وسخنيه على نار متوسطة منخفضة على الموقد حتى تصبح دافئة.
- يجب أن تكون بنفس درجة حرارة خليط الزيت وشمع العسل المذاب الآن صبي كلا المكونين في وعاء وابدأي في خلطهما باستخدام خلاط حتى ترى تكوين مستحلب (خليط كريمي أبيض).
- أضيفي الجلسرين النباتي وزيت فيتامين (هـ) واستمري في الخلط حتى تمتزج المكونات جيدا، قد يستغرق تجميع كل شيء بالتساوي 10 دقائق، أضيفي الكمية التي تريدينها من الزيت العطري الذي تختارينه واخلطيه مرة أخرى لتوزيعه.
- صبي المستحضر الجاهز في حاويات التخزين واتركيه على شكل كريمي يُحفظ في مكان بارد وجاف واستمتعي به خلال 6 أشهر.
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