لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم

القاهرة - بوابة الوسط

صحيح أن منتجات الترطيب متوفرة في الأسواق وبكثرة وتنوع، لكن من الأفضل دائما الاعتماد على منتجات مصنوعة في المنزل، لتكوني على دراية بكل مكوناتها.

إذا كنت تعانين من البشرة الجافة فأنت بحاجة لمرطب عميق، مثل لوشن الجلسرين.

فالجلسرين مشتق بشكل طبيعي من الزيوت النباتية، مثل زيت الصويا أو زيت النخيل أو زيت جوز الهند. وهو سائل صاف عديم الرائحة.

جربي هذه الوصفة بالجلسرين لترطيب البشرة، وفقا لموقع«جمالك».

المكونات

نصف كوب ماء ورد عضوي

نصف كوب من جل الصبار النقي

نصف كوب زيت جوز هند

نصف كوب زيت لوز حلو

2 ملعقة كبيرة عجينة شمع عسل

ملعقة كبيرة جلسرين نباتي

ملعقة كبيرة زيت فيتامين هـ نقي

25 قطرة من زيت الجيرانيوم العطري

غلاية مزدوجة

خلاط

حاويات التخزين.