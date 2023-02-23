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انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 11:30 صباحا
انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو
من عرض لتشكيلة أنطونيو ماراس ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، 22 فبراير 2023 (أ ف ب)
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حان دور ميلانو، بعد نيويورك ولندن، لعرض تشكيلات الأزياء النسائية لخريف وشتاء 2023-2024 من 21 إلى 27 فبراير وسط تفاؤل حذر بعدما بلغت المبيعات العام 2022 مستوى قياسيا.

ويتضمن برنامج أسبوع ميلانو للموضة 59 عرضا بدءا من، الأربعاء، لـ«فِندي» و«روبرتو كافالي» و«إيترو»، إلى جانب أكثر من 70 إعلانا عن تشكيلات، ويتخلله نحو 29 نشاطا ثقافيا واجتماعيا، وفق «فرانس برس».

وتترافق عروض الأزياء خلال الأسبوع مع افتتاح معارض فنية، أحدها لمصور الفيديو الأميركي بيل فيولا في «بالاتسو رياليه»، وآخر للمصور الفوتوغرافي الفرنسي غي بوردان في «سيلوس أرماني».

وتقيم دار «دولتشه إيه غابانا» أمسية بمناسبة معرض بعنوان «تشاو كيم» عن كيم كارداشيان، يُفترَض أن تكون سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع موجودة فيها، لكن حضورها لم يتأكد إلا في اللحظة الأخيرة.

وتُعرَض، الخميس، في مقر «برادا» تشكيلة الدار الجديدة بتوقيع ميوتشا برادا وراف سيمونز، ثم تقام عروض لكل من «ميزون مارجيلا» و«إمبوريو أرماني» على مسرح مقرها، وأخيرا «موسكينو».

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وتفتتح «تودز» عروض، الجمعة، يليها عرضان لدارَي «غوتشي» و«جيل ساندر». أما برنامج، السبت، فيشمل «دولتشه إيه غابانا» و«فيراغامو» و«ميسوني» و«بوتيغا فينيتا». ويُختتم الأسبوع، الأحد، مع تشكيلة «جورجيو أرماني».

أرباح رغم الحرب
ولم تحل الحرب في أوكرانيا وتبعات أزمة الطاقة دون إعلان شركات المنتجات الفاخرة عن تحقيقها أرباحا قياسية العام 2022. فمجموعة «إل في إم إتش» (LVMH) التي تضم دور «فِندي» و«بولغاري» و«لورو بيانا» الإيطالية حققت في 2022 مبيعات بقيمة 79.2 مليار يورو، فيما بلغ دخلها التشغيلي 21.1 مليار يورو، أي بارتفاع 23 في المئة لكلا الرقمين.

وبلغ النمو العضوي لقطاع الأزياء والسلع الجلدية مستوى غير مسبوق هو 20%.

كذلك ارتفعت أرباح «كيرينغ» الصافية إلى 3.6 مليارات يورو، أي بزيادة 14%، رغم تراجع أداء علامتها التجارية «غوتشي»، إذ انخفضت مبيعات هذه الدار بنسبة 11 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2022، مما جعل نسبة نمو مبيعاتها تقتصر على واحد في المئة. أما الدار الأخرى التابعة للمجموعة وهي «بوتيغا فينيتا»، فزادت مبيعاتها بنسبة 16% العام 2022.

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