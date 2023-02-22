  • Alwasat News
Atwasat

الخروع والجيلاتين لجل حواجب طبيعي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 04:10 مساء
الخروع والجيلاتين لجل حواجب طبيعي
الخروع والجيلاتين لجل حواجب طبيعي (الإنترنت)
alwasat radio

تعد العناية بالحواجب من الخطوات التي تساعد على إبراز جمال الوجه، فبعد أن تنتهي من ترتيب الحواجب، لا بد من القيام باللمسة الأخيرة، ألا وهي استخدام چل الحواجب.

تطبيق هذا المستحضر أصبح خطوة أساسية ضمن الروتين الجمالي، للحصول على حواجب مرتبة ومحافظة على شكلها طيلة اليوم.

يمكن استخدام چل الحواجب دون أن تقومي برسم حاجبيكِ، ما سيساعدكِ في تمشيط الشعيرات بطريقة مرتّبة وجعلها تبدو أكثر كثافة، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

لذلك نقدم إليكِ طريقة عمل چل الحواجب في المنزل، تعرفي على الخطوات معنا وطبقيها بنفسك.

الجيلاتين
- أضيفي ملعقة كبيرة من الجيلاتين دون نكهة مع نصف كوب من الماء الدافئ في وعاء الخلط وامزجيهما.
- إذا كان القوام سائلًا جدًا أضيفي قليلًا من مسحوق الجيلاتين واخلطيه حتى تصلي إلى القوام المطلوب.
- صبي الخليط في أنبوب المسكرة، وبعد ذلك، أضيفي 2-3 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري ورجيه جيدًا.
- اتركي هذا الخليط لبضع ساعات، وسيكون جاهزا للاستخدام ويمكنكِ تطبيقه على الحاجب.

زيت الخروع
- اخلطي القليل من چل الشعر خفيف القوام مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع ورشة من بودرة ظلال العيون البنية مع بعضها بعضا حتى تصبح سائلة.
- ضعي الخلطة في عبوة مسكرة واستخدمي فرشاة المسكرة لتوزيع چل الحواجب على الحواجب مع التمشيط للأعلى.

الفازلين
- أضيفي بودرة ظل جفون أسود لبودرة ظل جفون بني، ثم أضيفي القليل من البرايمر.
- أضيفي الفازلين للخليط واستمري في التقليب حتى تحصلي على چل الحواجب.
- بعد مزج المكونات جيّدًا، احتفظي بها في عبوة مسكرة نظيفة واستعيني بفرشاة المسكرة من أجل توزيع المثبت على الحواجب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة

ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة
«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة

«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار

متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار
قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية

قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية
كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج

كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج
مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات

مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات
ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة

ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة
حفتر يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات

حفتر يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات
عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر

عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر
أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين

أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين
شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب

شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب
تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة

تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة
عبدالجليل: لا الحكومة ولا الوزارات تسلمت دينارا واحدا من المليارات الثلاثة المخصصة لها

عبدالجليل: لا الحكومة ولا الوزارات تسلمت دينارا واحدا من المليارات الثلاثة ...
أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات

أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات
كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا
الطوير لقناة الوسط «WTV»: قيد لاعبي الاتحاد صحيح باعتراف «فيفا»

الطوير لقناة الوسط «WTV»: قيد لاعبي الاتحاد صحيح باعتراف «فيفا»
بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز

بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز
قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد عن الدبيبة

قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
تأبين فيفيين ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن
تأبين فيفيين ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن
بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل
بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل
الموز والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة
الموز والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة
سونام كابور ودينا الشربيني بالفستان نفسه
سونام كابور ودينا الشربيني بالفستان نفسه
مناديل بجوز الهند لإزالة المكياج
مناديل بجوز الهند لإزالة المكياج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تنسيق البلوزة البيضاء مع السراويل الملونة
تنسيق البلوزة البيضاء مع السراويل الملونة...
وصفات طبيعية لعلاج فطريات القدمين
وصفات طبيعية لعلاج فطريات القدمين...
المايونيز واللوز لترطيب الشعر
المايونيز واللوز لترطيب الشعر...
سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء
سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء...
رحيل مصمم الفساتين المعدنية باكو رابان عن 88 عاما
رحيل مصمم الفساتين المعدنية باكو رابان عن 88 عاما...
المزيد
الخروع والجيلاتين لجل حواجب طبيعي
الخروع والجيلاتين لجل حواجب طبيعي...
مصممون أوكرانيون يقدمون عروضا ضمن أسبوع الموضة في لندن
مصممون أوكرانيون يقدمون عروضا ضمن أسبوع الموضة في لندن...
طريقة إزالة الأظافر «الأكريليك» في المنزل
طريقة إزالة الأظافر «الأكريليك» في المنزل...
مناديل بجوز الهند لإزالة المكياج
مناديل بجوز الهند لإزالة المكياج...
سونام كابور ودينا الشربيني بالفستان نفسه
سونام كابور ودينا الشربيني بالفستان نفسه...
المزيد