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الموز والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 01:00 مساء
الموز والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة
خلطة منزلية طبيعية لمكافحة التجاعيد والخطوط الرفيعة في بشرتك (الإنترنت)
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يجب أن يحتوي روتين العناية ببشرتك، التي تستدعي منك اهتمامًا مضاعفًا في الشتاء، على أقنعة الفواكه.

وهنا نقدم لكِ قناع الموز الذي يساعد بفاعلية في مكافحة التجاعيد ومحاربة الخطوط الرفيعة، وفق «الجميلة».

المكونات
ثمرة ناضجة من الموز
ملعقتان من الحليب السائل
ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التطبيق
- يهرس الموز جيدا، ثم يمزج مع الحليب والعسل ويوزع الخليط على بشرة الوجه والرقبة.
- يترك الخليط لمدة نصف الساعة، ثم تغسل البشرة بالماء البارد.
يكرر قناع الموز لعلاج تجاعيد البشرة من مرة إلى 3 مرات في الأسبوع.

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