الموز والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة

القاهرة - بوابة الوسط

يجب أن يحتوي روتين العناية ببشرتك، التي تستدعي منك اهتمامًا مضاعفًا في الشتاء، على أقنعة الفواكه.

وهنا نقدم لكِ قناع الموز الذي يساعد بفاعلية في مكافحة التجاعيد ومحاربة الخطوط الرفيعة، وفق «الجميلة».

المكونات

ثمرة ناضجة من الموز

ملعقتان من الحليب السائل

ملعقة كبيرة من العسل.