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تعيين فاريل وليامز مديرا للابتكارات الرجالية في دار «لوي فويتون»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 11:10 صباحا
تعيين فاريل وليامز مديرا للابتكارات الرجالية في دار «لوي فويتون»
المصمم والمنتج الأميركي فاريل ويليامز في لوس أنجليس، 5 فبراير 2023 (أ ف ب)
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عُين الموسيقي والمنتج والمصمم فاريل وليامز (49 عاما)، الثلاثاء، مديرا للابتكارات الرجالية في دار «لوي فويتون»، ليخلف بذلك فيرجيل أبلوه الذي توفي في نوفمبر 2021 بشكل مفاجئ.

وأشارت الدار في بيان إلى أن «(لوي فويتون) يسرها أن تعلن تعيين فاريل وليامز مديرا للتصاميم الرجالية»، وفق «فرانس برس».

وستُعرض مجموعته الأولى في يونيو خلال أسبوع الملابس الجاهزة الرجالية المقبل بباريس.

ومع أن اسم وليامز لم يُذكر بين المصممين المحتملين لخلافة أبلوه الذي توفي جراء إصابته بالسرطان عن 41 عاما، فإن تعيينه يتماشى مع إرث أبلوه الذي نجح في المزج بين الفخامة وتصاميم الشوارع. ويشارك وليامز أبلوه المقاربة نفسها، بالإضافة إلى شغف مشترك بينهما في مجالي الفن والموسيقى.

«عودة» إلى الدار
وذكرت الدار أن «فاريل وليامز هو صاحب رؤية، ويمتد مجاله الإبداعي من الموسيقى إلى الفن وعالم الموضة»، مضيفة أن فاريل «أثبت أنه رمز ثقافي عالمي على مدى السنوات العشرين الفائتة». وتابعت أن «قدرة وليامز على كسر الحدود بين مختلف المجالات التي يستكشفها، تتناسب مع البعد الثقافي لـ(لوي فويتون)، مما يعزز قيمها المرتبطة بالابتكار والريادة».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«لوي فويتون» بيترو بيكاري في بيان، «تسعدني عودة فاريل إلى الدار بعد تعاون سابق معه في العامين 2004 و2008»، مشيرا إلى نظارات ومجوهرات صممها وليامز لصالح الدار الفرنسية.

وأكد بيكاري أن «رؤية وليامز الإبداعية التي تتجاوز مجال الموضة ستقود (لوي فويتون) من دون شك إلى مرحلة جديدة مميزة».

وشهدت مبيعات «لوي فويتون» ارتفاعا منذ جائحة «كوفيد-19»، إذ أصبحت قيمة الشركة تتخطى حاليا 20 مليار دولار، مما أسهم في جعل صاحب الشركة الأم «إل في إم إتش» برنار أرنو الشخص الأغنى في العالم.

13 جائزة «غرامي»
وليامز المعتاد على الجلوس في الصفوف الأمامية خلال عروض الأزياء، هو مؤلف أغنيتي الثنائي «دافت بانك» الشهيرتين «هابي» و«غيت لاكي».

وحصد خلال مسيرته الفنية 13 جائزة «غرامي»، نال ثلاث منها خلال أعوام 2004 و2014 و2019 في فئة أفضل منتج. وحظي كذلك بترشيحين لنيل جائزة أوسكار، الأول عن الأغنية الأصلية «هابي» في فيلم «ديسبيكبل مي 2»، والثاني عن فيلم «هيدن فيغرز» الذي رُشح للفوز بـ«أوسكار» أفضل فيلم، وكان وليامز أحد المشاركين في إنتاجه.

وسبق لفاريل وليامز المولود في فيرجينيا بيتش على ساحل الولايات المتحدة الشرقي ويتابع حسابه عبر «إنستغرام» أكثر من 14 مليون مستخدم، أن عقد شراكات مع ماركات ودور عدة في مجال الموضة، بينها «مونكلر» و«أديداس» و«شانيل» و«ديزل».

إلى ذلك، شارك العام 2003 في تأسيس «بيليونير بويز كلوب»، وهي ماركة لملابس الشوارع تحظى بشعبية كبيرة بين صفوف الفئة الشابة، مع الياباني نيغو الذي عُين أخيرا مديرا فنيا في دار «كينزو» التابعة لمجموعة «إل في إم إتش».

ويُعرف وليامز أيضا بمشاريعه المناهضة للتمييز على غرار منظمة «ييلوو» غير الحكومية التي تسعى إلى منح الشباب فرصا متساوية من خلال التعليم.

وأطلق وليامز العام 2020 مبادرة «بلاك أمبيشن» التي توفر مساعدة لرواد الأعمال المتأتيين من بيئات فقيرة والذين يطلقون شركات ناشئة في مجالات التكنولوجيا والصحة والخدمات، حتى يحققوا نجاحات.

وتميز عرض أزياء «لوي فويتون» الأخير بإطلالة لمغنية البوب الإسبانية روزاليا. وأسهم في ابتكار ديكور العرض وتصاميم المجموعة كل من المخرجين ميشال وأوليفييه غوندري، والمصمم إبراهيم كامارا الذي عُين أخيرا مديرا لتصاميم «أوف وايت» (ماركة أنشأها فيرجيل أبلوه)، ومؤسس ماركة «كيد سوبر» كولم ديلاين.

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