بالفيديو: جديد «ألكساندر وانغ» لخريف 2023

القاهرة - بوابة الوسط

عاد «ألكساندر وانغ» إلى عروض الأزياء في نيويورك التي انطلقت بشكل غير رسمي من أسبوع الموضة في نيويورك «New York Fashion Week».

تثبت تشكيلة الملابس الجديدة أن تصميمات ألكساندر وانغ الرائعة مع روح أزياء الشارع ما زالت حية ولزيادة هذه النقطة، تعاون المصمم مع مشاهير مثل جوليا فوكس وسيدني كارلسون للمشاركة في العرض وفقا لموقع «الجميلة».

وركزت مجموعته الأولى بشكل كبير على الملابس الخارجية، مع إعادة التصميم في معطف الفرو الذي كان مزيفا بشكل طبيعي.

وبدت المعاطف، التي جرى ارتداؤها لإظهار الجلد المكشوف، شرسة بشكل خاص حيث ظهرت طبعات الثعبان والحمار الوحشي الملونة كسراويل قصيرة متدلية وتنانير.

كما قام المصمم بدمج التصميمات الرياضية مع شورتات الملاكمين التي تبرز فوق أحزمة الخصر من البنطلونات المفصلة، على سبيل المثال، مع الخياطة والاختلاط في حمالة صدر ذات حزام فقط.

وكانت الفساتين المكشكشة من الساتان ومزركشة بأجزاء متساوية.

شاهدي معنا الفيديو واستوحي منه إطلالتك.





مجموعة «Alexander Wang» (ألكساندر وانغ) خريف 2023 (الإنترنت)

مجموعة «Alexander Wang» (ألكساندر وانغ) خريف 2023 (الإنترنت)