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جل طبيعي من البزار والألوفيرا لترطيب البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 12:53 مساء
جل طبيعي من البزار والألوفيرا لترطيب البشرة
تخلصي من جفاف الشتاء مع جل البزار والألوفيرا (الإنترنت)
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البزار أحد التوابل الرائعة للصحة والجمال، لأنه يحتوي على مركب طبيعي يسمى «الكركمين» له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتساعد على تجدد الخلايا وتفتيح البشرة.

ويساعد أيضا على شد البشرة وعلاج الحبوب، من ثم هو مسحوق سحري في كل ما يخص البشرة، ولكن كيف تدمجينه في روتين العناية بالبشرة؟
من أفضل وصفات البزار هو تحضيره على شكل جل ينظف ويرطب البشرة، ويساعد في الوقت نفسه على علاج حب الشباب وتفتيح البقع الداكنة. تعرفي معنا على طريقة تحضير جل الكركم وأعديه للعناية ببشرتك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
3 ملاعق كبيرة جل ألوفيرا
نصف ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة زيت الجوجوبا
7-8 قطرات من زيت النعناع
- ضعي جل ألوفيرا في وعاء الخلط، ثم يضاف الكركم وزيت الجوجوبا وزيت النعناع، بالكميات المذكورة أعلاه.
استخدمي هذا الجل مرتين يوميا حتى تلاحظي الفرق.
 

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