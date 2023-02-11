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غسول طبيعي للتخلص من الخطوط حول العين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 02:05 مساء
غسول طبيعي للتخلص من الخطوط حول العين
عليكِ الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكوّن الخطوط الرفيعة والتجاعيد (الإنترنت)
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تعاني البشرة من الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة المياه في الجسم، لذلك عليكِ الاهتمام المضاعف ببشرتك، لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

وهنا نُقدِّم لكِ طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، والعمل على إعادة ملء الخطوط الرفيعة بالوجه وحول العين، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق، وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق:
- اخلطى كميات متساوية من العسل وعصير الليمون وامزجيهما معًا ودلكي بهما البشرة ثم اغسليها مرتين يوميًا، وبذلك سوف تحافظين على نضارة بشرتك دوما، وتمنعين تُكوّن التجاعيد والخطوط الرفيعة.

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