غسول طبيعي للتخلص من الخطوط حول العين

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني البشرة من الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة المياه في الجسم، لذلك عليكِ الاهتمام المضاعف ببشرتك، لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

وهنا نُقدِّم لكِ طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، والعمل على إعادة ملء الخطوط الرفيعة بالوجه وحول العين، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق، وفقا لموقع «جمالك».