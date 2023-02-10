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تنسيق اللافندر والأصفر لإطلالة مبهرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 04:01 مساء
تنسيق اللافندر والأصفر لإطلالة مبهرة
اللافندر والأصفر من الدرجات الرائجة في جميع المواسم (الإنترنت)
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إذا كنت تريدين الحصول على إطلالة غير تقليدية حقا فيمكنك تنسيق الأصفر واللافندر معا بمختلف الأوقات بدرجاتهم المتنوعة.

بالطبع هناك فتيات يمكن أن يترددن قبل تجربته لأنه يمكن أن يجعل إطلالتها غير مألوفة بعض الشيء ولكن بعد قراءة هذه السطور بالتأكيد ستغيرين رأيك، وفق «فستاني».

- تغيير جذري في أسلوب «ديور» باعتماد الألوان والملابس المريحة

اللافندر مع الأصفر المستردة
يعد اللون الأصفر المستردة من الدرجات الرائجة بشكل كبير في جميع المواسم، لذلك وإن توفر لديك أي بنطلون أو تنورة بهذا اللون في خزانتك يمكنك تنسيقه مع قميص أو بلوزة باللون اللافندر.
أو اعتماد جمبسوت بدرجات الموف وتنسيقه مع جاكيت خفيف باللون الأصفر.

اللافندر مع الأصفر الزاهي
الدرجات الزاهية دائما ما تكون اختيار أغلب الفتيات في مقتبل العمر لأنها تمنحك إطلالة مشرقة ومليئة بالحيوية.
لهذا يمكنك تنسيق اللون اللافندر مع الأصفر الزاهي للملابس العملية من خلال ارتداء بنطلون أو تنورة مع قميص بسيط أو اختيار فستان قصير منسق مع كارديجان.

اللافندر مع الأصفر الباستيل
عليك اتباع هذه الصيحة هذا العام وذلك من خلال تنسيق اللون الأصفر الباستيل مع اللون اللافندر بدرجات ناعمة فهي طريقة تمنحك مظهرا ساحرا.
فيمكنك تجربتها مع التنورة الستان التي كانت رائجة العام الماضي مع بلوزة باللون الأصفر. أو تجربة اختيار بدلة منسقة مع كارديجان أصفر.

هل يمكن إضافة لون ثالث مع الأصفر واللافندر؟
إضافة لون ثالث لهذين اللونين لن يسبب إطلالة سيئة، بل على عكس ذلك، من الممكن أن تحصلي على إطلالة متوازنة وأنيقة في الوقت نفسه.
فمن الممكن إضافة اللون الزهري لكلاهما لتحصلي على إطلالة مناسبة لفصل الربيع بامتياز.
أو مع بنطلون جينز وتيشرت- لون أزرق فاتح - لكي تعادلي من قوة وتشبع هذه الألوان وتخلقي إطلالة كاجوال مناسبة لكل يوم.

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