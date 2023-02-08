  • Alwasat News
Atwasat

بدائل طبيعية لـ«الفيلر» لإخفاء تجاعيد العينين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 02:40 مساء
بدائل طبيعية لـ«الفيلر» لإخفاء تجاعيد العينين
مكونات طبيعية منزلية تعمل كبديل للفيلر أسفل العين (الإنترنت)
alwasat radio

تجنبا للمجازفة أو الأضرار المحتملة لحقن الفيلر تحت العين، يمكن اللجوء إلى مكونات طبيعية فعالة، من شأنها أن تخفف من تجاعيد العينين، تقوم بشد الجلد المترهل وكذلك بإخفاء الهالات السوداء، مكونات تعمل كبديل للفيلر لتحت العين وفقا لموقع «الجميلة».

البطاطا بديل الفيلر تحت العين
المكونات وطريقة التطبيق
½ حبة من البطاطا.
½ حبة من الخيار.
- يبشر الخيار والبطاطا ويخلط المكونان مع بعضهما بعضا جيدا ثم يوضع المزيج في قوالب الثلج في الثلاجة حتى يتجمد. 
- عند الاستخدام يمرر مكعب من مزيج الخيار والبطاطا المثلج على الجلد المحيط بالعينين. 
تكرر هذه الخطوة يوميا قبل الخلود إلى النوم، يترك المزيج طوال الليل ليغسل في الصباح بالماء البارد.

الموز والعسل بديل «الفيلر» تحت العين 
المكونات وطريقة التطبيق
ثمرة صغيرة من الموز. 
ملعقة من العسل.
- يهرس الموز جيدا، ثم يمزج مع العسل ويطبق المزيج على المنطقة المحيطة بالعينين. 
- تدلك المنطقة برفق لمدة 10 دقائق، ثم تشطف بالماء البارد.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
أسطورة ليبرون جيمس تحيي جدل المفاضلة التاريخية مع جوردان

أسطورة ليبرون جيمس تحيي جدل المفاضلة التاريخية مع جوردان
سنة 2022 الاستثنائية.. شركات النفط العملاقة تتجه لتسجيل أرباح جديدة

سنة 2022 الاستثنائية.. شركات النفط العملاقة تتجه لتسجيل أرباح جديدة
«كروس» سر اختلاف تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي المصري بين «آس» و«ماركا»

«كروس» سر اختلاف تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي المصري بين «آس» و«ماركا»
الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء

الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء
اللجوء إلى الثلوج الصناعية يثير توترات في فرنسا

اللجوء إلى الثلوج الصناعية يثير توترات في فرنسا
«ديزني» في هونغ كونغ تحجب حلقة من «سيمبسونز» لهذا السبب

«ديزني» في هونغ كونغ تحجب حلقة من «سيمبسونز» لهذا السبب
بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني

بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني
تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا
الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر

بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر
الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
تنسيق البلوزة البيضاء مع السراويل الملونة
تنسيق البلوزة البيضاء مع السراويل الملونة
رحيل مصمم الفساتين المعدنية باكو رابان عن 88 عاما
رحيل مصمم الفساتين المعدنية باكو رابان عن 88 عاما
جوارب لا غنى عنها في خزانة ملابسك
جوارب لا غنى عنها في خزانة ملابسك
سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء
سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء
العرقسوس والأرغان للتخلص من تساقط الشعر
العرقسوس والأرغان للتخلص من تساقط الشعر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه...
تعرفي إلى أنواع أقمشة المخمل واستخداماتها
تعرفي إلى أنواع أقمشة المخمل واستخداماتها...
مصممات أزياء الذكور يُحدثن تحولا في طريقة التعبير عن الرجولة
مصممات أزياء الذكور يُحدثن تحولا في طريقة التعبير عن الرجولة...
احمي بشرتك من الخطوط الضعيفة بمكونات طبيعية
احمي بشرتك من الخطوط الضعيفة بمكونات طبيعية...
طرق علاج حبوب الأنف الدهنية
طرق علاج حبوب الأنف الدهنية...
المزيد
بدائل طبيعية لـ«الفيلر» لإخفاء تجاعيد العينين
بدائل طبيعية لـ«الفيلر» لإخفاء تجاعيد العينين...
ديانا كرازون تخطف الأنظار برشاقتها
ديانا كرازون تخطف الأنظار برشاقتها...
أصالة في إطلالة لافتة باللون الأبيض
أصالة في إطلالة لافتة باللون الأبيض...
العرقسوس والأرغان للتخلص من تساقط الشعر
العرقسوس والأرغان للتخلص من تساقط الشعر...
سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء
سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء...
المزيد