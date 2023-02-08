بدائل طبيعية لـ«الفيلر» لإخفاء تجاعيد العينين

القاهرة - بوابة الوسط

تجنبا للمجازفة أو الأضرار المحتملة لحقن الفيلر تحت العين، يمكن اللجوء إلى مكونات طبيعية فعالة، من شأنها أن تخفف من تجاعيد العينين، تقوم بشد الجلد المترهل وكذلك بإخفاء الهالات السوداء، مكونات تعمل كبديل للفيلر لتحت العين وفقا لموقع «الجميلة».

البطاطا بديل الفيلر تحت العين

المكونات وطريقة التطبيق

½ حبة من البطاطا.

½ حبة من الخيار.

- يبشر الخيار والبطاطا ويخلط المكونان مع بعضهما بعضا جيدا ثم يوضع المزيج في قوالب الثلج في الثلاجة حتى يتجمد.

- عند الاستخدام يمرر مكعب من مزيج الخيار والبطاطا المثلج على الجلد المحيط بالعينين.

تكرر هذه الخطوة يوميا قبل الخلود إلى النوم، يترك المزيج طوال الليل ليغسل في الصباح بالماء البارد.