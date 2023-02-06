سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

تتعرض البشرة إلى الجفاف خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس وتقلبه؛ لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير سيروم للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية، بدلا من أن تشتري السيروم بأسعار باهظة الثمن.

تعرفي إلى طريقة تحضير السيروم الطبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها معنا، وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات

4 ملاعق كبيرة من أحد الزيوت (الشاي، اللوز).

20 قطرة من أحد الزيوت التالية (خشب الصندل، لافندر، أرغان، نعناع، ليمون).