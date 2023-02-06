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سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 01:33 مساء
سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء
سيروم للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية (الإنترنت)
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تتعرض البشرة إلى الجفاف خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس وتقلبه؛ لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير سيروم للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية، بدلا من أن تشتري السيروم بأسعار باهظة الثمن.
تعرفي إلى طريقة تحضير السيروم الطبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها معنا، وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات
4 ملاعق كبيرة من أحد الزيوت (الشاي، اللوز).
20 قطرة من أحد الزيوت التالية (خشب الصندل، لافندر، أرغان، نعناع، ليمون).

طريقة التحضير والاستخدام
- ضعي خليط الزيوت في علبة، ورجيها جيدا.
- احفظي العلبة في مكان جاف لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام.
- ضعي بضع قطرات من السيروم براحة يديكِ، وبعدها دلكي وجهك ورقبتك به واحفظي السيروم لمدة أقصاها ستة أشهر على الأكثر.

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