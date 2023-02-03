تنسيق البلوزة البيضاء مع السراويل الملونة

القاهرة - بوابة الوسط

يرى خبراء الموضة أن واحدة من أسهل الطرق، وأكثرها بساطة، هي اعتماد بلوزة بيضاء مع سروال ملوّن.

وإن كنتِ تفضّلين عدم المبالغة كثيرا في إطلالاتك، فهذه الفكرة تتناسب إذا مع ستايلكِ، إذ أنّ اعتماد الأبيض مع أي لون آخر هو من الطرق الآمنة لتنسيق التصاميم الملوّنة، حسب «جمالك».

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وبعيدا عن البلوزه البيضاء، يمكنكِ أن تختاري أيضا تصاميم أخرى بألوان هادئة كالأسو، البيج أو الكحلي لتنسيقها مع سروال ملوّن.

أمّا إن كنتِ صاحبة ستايل جريء، فيمكنكِ إذا أن تختاري بلوزة بلون متطابق مع السروال أو بتدرّج متضارب له.

البلوزة البيضاء مع السراويل الملونة (الإنترنت)

البلوزة البيضاء مع السراويل الملونة (الإنترنت)