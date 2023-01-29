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النشا وزيت اللوز لشد البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 01:09 مساء
النشا وزيت اللوز لشد البشرة
أسباب ظهور تجاعيد البشرة وكيفية شدها (الإنترنت)
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يقصد بشد البشرة علاج التجاعيد والترهلات التي تصيب البشرة لاستعادة نضارتها، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط وترهلات الوجه.

تعرفي على هذه الأسباب معنا وانتبهي لها جيدا، وفقا لموقع «جمالك».
- تقدم العمر، حيث إن الزمن كفيل بتكسير مادتي الكولاجين والإيلاستين المسؤولتين عن شد البشرة وشبابها.
- الإهمال في تناول الماء بقدر كاف، حيث يعتبر الماء من أهم العوامل التي تعمل على نضارة البشرة وليونتها.
- العادات الغذائية الخاطئة، مثل تناول السكريات بكثرة، والإهمال في تناول الفاكهة والخضروات.
- الإفراط في تناول المشروبات الغازية.
- التدخين والمشروبات الكحولية من أكثر العوامل المضرة بالبشرة التي تؤدي للشيخوخة المبكرة.
- كثرة التعرض للشمس والحرارة، حيث تؤذي الشمس البشرة بطريقة مباشرة فتؤدي إلى ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، وقد تؤدي لأعراض جانبية خطيرة، خاصة في وقت الظهيرة.
- قد تنتج التجاعيد نتيجة ثبات الوجه على وضع معين لفترات طويلة، فدوام العبوس يؤدي إلى تجاعيد في الجبهة، بينما الابتسامة الدائمة تؤدي لخطوط حول الفم.

5 نصائح لتجنب تجاعيد العيون

ونقدم إليك طريقة طبيعية تعمل على شد البشرة وإعادة نضارتها وترطيبها تعلمينها معنا.
المكونات و طريقة التطبيق
3 ملاعق نشا
2 ملعقة عسل أبيض
3 نقاط زيت لوز
3 ملاعق ماء ورد.

- تخفق المكونات جميعا حتى تصبح خليطا متجانسا وتوضع على الوجه أو اليد لمدة 20 دقيقة، وتشطف بماء فاتر وتكرر 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
 

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