ساباتو دي سارنو مديرا إبداعيا لـ«غوتشي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المجموعة الأم «كيرينغ»، السبت، تعيين الإيطالي ساباتو دي سارنو مديرا إبداعيا في دار «غوتشي» العريقة للأزياء.

وسيقدم دي سارنو، الذي أشرف على مجموعات الرجال والنساء في دار «فالنتينو»، مجموعته الأولى على منصات عروض الأزياء لـ«غوتشي» في أسبوع الموضة النسائية في ميلانو سبتمبر.

- مدير التصميم لدى دار «غوتشي» سيترك منصبه

يخلف المصمم المتحدر من نابولي أليساندرو ميكيليه، الذي ترك العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة في نوفمبر بعد سبع سنوات كمدير إبداعي، وفق «فرانس برس».

واستعانت «غوتشي» العام 2015 بميكيليه لإعادة إطلاق المبيعات البطيئة في الدار وبث حياة جديدة في العلامة التجارية من خلال مجموعات جريئة غالبا ما تكون منمقة للغاية ومرحة، لكنه لم ينجح في زيادة المبيعات بالزخم نفسه مثل منافسي «غوتشي».

تحديد الرؤية الإبداعية للدار

وسيقود دي سارنو استوديو التصميم التابع لـ«غوتشي»، وسيكون عمله تحت إشراف المدير التنفيذي لدار الأزياء ماركو بيتساري.

وأوضح بيتساري أن دور دي سارنو سيقوم على «تحديد الرؤية الإبداعية للدار والتعبير عنها عبر مجموعات المنتجات النسائية والرجالية والجلدية والإكسسوارات».

وقال دي سارنو «أنا فخور بالانضمام إلى دار تتمتع بتاريخ وتراث غير عاديين، تمكنت على مر السنين من اعتناق القيم التي أؤمن بها والاعتزاز بها».

بدأ دي سارنو مسيرته المهنية في «برادا» العام 2005، ثم انتقل إلى «دولتشه إيه غابانا» قبل أن ينضم العام 2009 إلى «فالنتينو» حيث ارتقى في المناصب حتى أصبح مدير الموضة.