احمي بشرتك من الخطوط الضعيفة بمكونات طبيعية

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني البشرة من الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة المياه في الجسم، لذلك عليكِ الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكوين الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

وهنا نُقدِّم لكِ طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق، وفقا لموقع «جمالك».