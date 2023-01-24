هند صبري تطلق علامتها التجارية لأزياء النساء

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الفنانة التونسية هند صبري علامتها التجارية للأزياء «SECOND CHANCE»، الإثنين، وذلك بالتعاون مع مصممة الأزياء ريم التركي.

ويهدف المشروع إلى أن يكون علامة تجارية مميزة في صناعة الأزياء العالمية الخاصة بالنساء، وذلك لمساعدتهن على ارتداء أزياء عصرية وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن الفريدة، بالإضافة إلى جعلهن شركاء في المشروع من خلال تخصيص جزء من العائد لصالح منظمات المجتمع المدني المعنية بتنمية ودعم المجتمعات من خلال صناعة الأزياء، وفقا لبيان.

وتحرص «SECOND CHANCE» على استخدام خامات ذات جودة عالية ومليئة بالتفاصيل، وذلك لإضافة بصمة من الأناقة والتميز على المنتجات المستوحاة من الثقافة الشرقية والغربية، والتي تشمل الكيمونوز، والكارديجانز، والإكسسوارات، كما تستخدم أدوات تعبئة وتغليف مصنعة من مواد صديقة للبيئة.

وأراد الثنائي هند صبري وريم التركي من خلال «SECOND CHANCE» إشراك النساء في عالم الموضة العربي المُصمم للنساء ذوات الشخصية القوية، النساء اللاتي يرغبن في التباهي بألوانهن والتعبير عن هوياتهن وثقافاتهن، واللاتي لديهن طريقتهن الخاصة في الحياة، هن أنيقات ويفضلن الشعور بالارتياح فيما يرتدينه من ملابس دون مزيد من التكلف أو تحمل كثير من النفقات.

تأسست «SECOND CHANCE» في الإمارات العربية المتحدة، وتتاح منتجاتها حصريا عبر الإنترنت. واستلهمت هند صبري فكرة المشروع من تصميمات ريم لواحدة من الشخصيات التي قدمتها هند في أحد أعمالها الدرامية، ثم فكرتا سويا في العمل على تصميم مزيد من الأزياء التي تحمل الطابع ذاته، بحيث تكون مناسبة لطبيعة حياة النساء في المنطقة العربية والشرق الأوسط.



هند صبري تطلق علامتها التجارية «SECOND CHANCE» (الإنترنت)