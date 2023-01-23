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الصبار وعين الجمل لتفتيح لون الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 01:19 مساء
الصبار وعين الجمل لتفتيح لون الرقبة
خلطة منزلية طبيعية تخلصك من اسمرار الرقبة (الإنترنت)
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تحتاج الرقبة كغيرها من مناطق الجسم إلى العناية والاهتمام، لمنع ظهور التجاعيد فيها وكذلك تجنب اسمرارها، في حين أن معظم النساء يعانين الرقبة السوداء الداكنة، خصوصا من الخلف، لكي تعيدي اللون الطبيعي لهذه المنطقة والتخلص من السواد إليكِ مجموعة من الخلطات الطبيعية الكفيلة بذلك وفقا لموقع «الجميلة».

خلطة الحليب وزيت اللوز:
أخلطي ملعقة كبيرة من الحليب البودرة مع نصف ملعقة من زيت اللوز وبعض القطرات من ماء الورد، ثم قومي بوضع الخليط على الرقبة لمدة 15 دقيقة، واغسليها بعدها بالماء.

خلطة قشر الليمون والبرتقال:
جففي قشر الليمون والبرتقال ثم اطحنيه وامزجي ملعقة من بودرة القشر مع ماء الورد وملعقة من العسل وزيت اللوز. استعملي هذا الخليط قبل الاستحمام مرتين في الأسبوع وستلاحظين اختفاء سواد الرقبة.

خلطة الصبار:
استخرجي المادة الهلامية من الصبار وضعيها بشكل مباشر على الرقبة مع التدليك، حيث تترك20 دقيقة بعدها تُغسَل بالماء. كرري هذه الخلطة يوميا للحصول على نتائج سريعة.

خلطة عين الجمل أو الجوز:
اطحني الجوز ثم امزجيه مع اللبن للحصول على عجينة سميكة، ثم ضعي الخليط على الرقبة مع القيام بالتدليك لمدة خمس دقائق، ثم اغسليها بالماء العادي أو ماء الورد.
كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لنتيجة مذهلة.

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