المايونيز لشعر لامع وناعم

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث السيدات عن طرق مختلفة لتنعيم الشعر وفرده، وقد يكلفها ذلك أموالا باهظة.

لذلك نقدم إليكِ اليوم خلطة منزلية طبيعية تعمل على فرد الشعر وترطيبه بتكاليف قليلة ونتائج مرضية، فتعرفي عليها معنا وطبقيها بنفسك، وفقا لموقع «جمالك».

المكونات

قشر موز

مايونيز

زيت خروع

زيت زيتون

طريقة التطبيق

- جففي قشر الموز، ثم قومي بطحنه حتى يصير كالحناء، ثم ضعي له المايونيز وزيت الخروع وزيت الزيتون، وقومي بمزجهم جيدا ليكون الخليط أشبه بالحناء تماما واتركيه على شعرك لمدة 30 دقيقة.

- قومي بتغطية شعرك بغطاء، ثم اغسلي شعرك بعدها واجعليه يجف منفردا وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام.