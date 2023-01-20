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طرق علاج حبوب الأنف الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 02:10 مساء
طرق علاج حبوب الأنف الدهنية
حبوب الأنف الدهنية (الإنترنت)
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يشير موقع الحبوب على الأنف إلى مشكلة صحية أحيانا، فالحبوب الدهنية على الطرف الأمامي للأنف قد تشير إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وترتبط الحبوب على جانبي الأنف باضطرابات الهرمونات.

ويعتمد علاج الحبوب الدهنية على ما إذا كانت الحبوب يصاحبها التهاب أم لا، فالبثور الصغيرة والرؤوس السوداء والبيضاء تُعد حبوبًا غير التهابية.

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ويمكن علاج الحبوب الدهنية باستخدام اللوسيونات والكريمات الموضعية، التي تقضي على البكتيريا، وتخلص البشرة من الإفرازات الدهنية الزائدة، وخلايا الجلد الميتة التي تسبب انسداد المسام، حسب «فرانس برس».

وتشمل هذه العلاجات:
البنزويل بيروكسيد الموضعي. حمض الساليسيليك الموضعي (وهو أكثر فاعلية مع الحبوب غير الالتهابية، إذ يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة في المسام، ما يساعد على علاج انسداد المسام والتخلص من الحبوب).

أحماض البيتا هيدروكسي الموضعية، وتعمل أيضًا على تقشير الجلد، وتنقية المسام من خلايا الجلد الميت والإفرازات الزائدة.

أحماض الألفا هيدروكسي، مثل حمض الجليكوليك، وتساعد على فتح المسام مع تقليل ظهور البقع وعلاج آثار الحبوب.

الريتينويدات، وتساعد على علاج الحبوب عن طريق تنقية المسام وتقشير البشرة.

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