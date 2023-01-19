  • Alwasat News
Atwasat

غرايس ويلز تفتتح أسبوع الأزياء الرجالية في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 11:15 صباحا
غرايس ويلز تفتتح أسبوع الأزياء الرجالية في باريس
المصممة البريطانية غرايس ويلز بونر في لندن، 5 يناير 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

افتتحت المصممة البريطانية غرايس ويلز بونر (31 عاما) المعروفة بإضفائها لمسة أفريقية-أطلسية إلى الفخامة الأوروبية في تصاميمها، الثلاثاء، أسبوع الموضة الرجالية في باريس بأول عرض لها ضمن هذا الحدث.

وحظيت المصممة المولودة لأم بريطانية وأب جامايكي والحائزة علي جائزة «بريتيش فاشن أووردز» العام 2022، بشهرة كبيرة من خلال تصاميمها التي تنطوي على إيحاءات لرموز فنية من أصحاب البشرة السوداء وللتاريخ الاستعماري، بالإضافة إلى الراحة التي توفرها ملابسها، وفق «فرانس برس».

وغرايس هي من الأسماء المحتملة لخلافة فيرجيل أبلوه، مدير الابتكار في دار «لوي فويتون» الذي توفي في نوفمبر 2021.

وخلال فترة الجائحة، عرضت بونر ابتكاراتها ضمن أفلام خلال أسبوع الموضة في باريس. وأقيم، الثلاثاء، أول عرض أزياء حضوري لها في أسبوع الموضة الباريسي في فندق «إيفرو» بساحة فاندوم الشهيرة.

وتضمن عرضها بزات رسمية مصنوعة من الحرير ومعاطف من قماش التويد، وسراويل مخملية قصيرة.

واستوحت المصممة مجموعتها من فنانين سود، كالكاتب جيمس بادوين والمغنية جوزفين بايكر اللذين أقاما في باريس خلال القرن العشرين.

وقالت للصحفيين في كواليس عرض الأزياء «إن حرية التعبير التي وفرتها لهما باريس هي أكثر أمر مثير للاهتمام بنظري».

وغرايس ويلز بونر هي إحدى المصممات القليلات اللاتي يصممن ملابس رجالية مع إضفاء طابع جمالي جديد إليها، فيما يشهد قطاع الموضة الرجالية ازدهارا تجاريا ويوفر إمكانات ابتكارية كبيرة للمصممين.

- التفاؤل يطبع أسبوع الموضة في باريس قبل الختام

وقالت بونر لوكالة «فرانس برس»: «دخلت مجال تصميم الملابس الرجالية لأنه يوفر مساحة أكبر للتعبير»، مضيفة «أعتقد أن الموضة الرجالية ليست متطورة بصورة كافية».

وتعود إميلي بودي التي نالت العام 2022 لقب أفضل مصممة للأزياء الرجالية من مجلس مصممي الأزياء الأميركيين، إلى أسبوع الموضة في باريس مع عرض أزياء مرتقب، السبت. وتشتهر هذه المصممة بابتكاراتها المُنتجة من مواد مُعاد تدويرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟

«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت

أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت
المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية

المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة

اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة
استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية

كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية
لافروف: الغرب يريد حلا نهائيا مع روسيا على طريقة «هتلر»

لافروف: الغرب يريد حلا نهائيا مع روسيا على طريقة «هتلر»
وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما

وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما
شاهد في «وسط الخبر»: «انتخابات نوفمبر».. حقيقة أم خيال؟

شاهد في «وسط الخبر»: «انتخابات نوفمبر».. حقيقة أم خيال؟
بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحارى

بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحارى
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرق التفريق بين المنتجات الأصلية والتقليد
طرق التفريق بين المنتجات الأصلية والتقليد
«ماسكرا» طبيعية من جل الصبار
«ماسكرا» طبيعية من جل الصبار
لهذا السبب تتزايد عروض الأزياء الرجالية
لهذا السبب تتزايد عروض الأزياء الرجالية
طرق العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة
طرق العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة
3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر
3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صبغات الشعر الأكثر رواجًا في 2023
صبغات الشعر الأكثر رواجًا في 2023...
لتجنب تغير لون الجلد
لتجنب تغير لون الجلد...
3 مكونات في مطبخك تخلصك من الحبوب الملتهبة
3 مكونات في مطبخك تخلصك من الحبوب الملتهبة...
طرق للتخلص من حبوب الظهر والأكتاف
طرق للتخلص من حبوب الظهر والأكتاف...
رحيل مبتكرة «البانك» يصدم العاملين في مجال الموضة والأزياء
رحيل مبتكرة «البانك» يصدم العاملين في مجال الموضة والأزياء...
المزيد
غرايس ويلز تفتتح أسبوع الأزياء الرجالية في باريس
غرايس ويلز تفتتح أسبوع الأزياء الرجالية في باريس...
مرطب شفاه من الكاكاو والعسل
مرطب شفاه من الكاكاو والعسل...
فوائد زيت جوز الهند للشعر
فوائد زيت جوز الهند للشعر...
3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر
3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر...
طرق العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة
طرق العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة...
المزيد