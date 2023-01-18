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مرطب شفاه من الكاكاو والعسل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 03:21 مساء
مرطب شفاه من الكاكاو والعسل
مرطب طبيعي دون كيماويات في خطوات بسيطة (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة تحضير مرطب شفاه طبيعي في المنزل دون مواد كيماوية يعمل على ترطيب الشفاه والعناية بها، تعرفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «جمالك».

مرطب شفاه طبيعي من شمع العسل.
المكونات:
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر.
ملعقة كبيرة من شمع العسل المبروش.
كبسولتان من زيت فيتامين هـ.
القليل من العسل الطبيعي.


طريقة التحضير والاستخدام
- يوضع شمع العسل في إناء على النار ويُترك حتى يذوب.
- قبل رفع الإناء عن النار يضاف العسل وزيت جوز الهند.
- تُمزج المكونات مع بعضها جيدًا.
- تُفرغ كبسولات فيتامين هـ في الإناء وتُمزج المكونات مع بعضها ويُترك المزيج حتى يبرد.
- يوضع المزيج في عبوة مرطب شفاه قديمة ويطبق على الشفاه الجافة كلما دعت الحاجة.

مرطب شفاه طبيعي بالنعناع والشوكولاتة
المكونات:
ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز الحلو.
ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو.
ملعقتان صغيرتان من حبيبات شمع العسل الأبيض.
بضع نقاط من زيت النعناع.
طريقة التحضير والاستخدام
- يذوب شمع العسل من خلال وضعه على حمام مائي أو بوضعه في الميكرويف.
- يضاف الكاكاو إلى شمع العسل المذوب وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا.
- يضاف زيت النعناع وزيت اللوز إلى المكونات السابقة مع الاستمرار في التقليب.
- يُترك المزيج إلى أن يبرد ثم يسكب في علب صغيرة لحفظه ويستخدم المرطب على الشفاه الجافة.

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