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فوائد زيت جوز الهند للشعر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 01:22 مساء
فوائد زيت جوز الهند للشعر
أبرز فوائد زيت جوز الهند للشعر وطريقة استخدامه (الإنترنت)
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حليب جوز الهند وزيت جوز الهند البكر من أفضل المكونات الطبيعية للشعر، لأن جوز الهند هو المصدر الفريد لحمض اللوريك والفيتامينات والمعادن، وهو مناسب لأغلب أنواع الشعر تقريبًا، لذلك نقدم إليك أبرز فوائد زيت جوز الهند للشعر وطريقة استخدامه، وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».

يرطب ويغذي شعرك
- من أشهر فوائد زيت جوز الهند أنه مكون مرطب ومغذي للشعر بعمق. إنه منتج رائع فائق الترطيب يتغلغل بعمق في شعركِ ويرطبه حتى النخاع. كما أنه يحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن تساعد في الحفاظ على صحة فروة رأسكِ وخصلاتها.


طريقة الاستخدام:
- امزجي هذين المكونين بكميات متساوية وضعيه على شعرك لمدة 15-30 دقيقة قبل الغسيل.

يرمم الشعر التالف
- من أهم فوائد زيت جوز الهند للشعر قدرته على ترميم الشعر الجاف والتالف الضعيف والمعرض للتكسر. يساعد زيت جوز الهند على ترطيب فروة رأسكِ وتقوية الشعر من الجذور، كما أنه يمنع فقدان البروتين الذي يسبب التقصف.


طريقة الاستخدام
- يمكنك مزج زبدة الشيا وزيت جوز الهند للشعر معًا وستحتاجين إلى ملعقة كبيرة من كل منهما لعمل ماسك للشعر، ثم دلكيها على شعرك وفروة رأسكِ. اغسلي هذا الماسك بعد بضع ساعات، وللشعر الجاف جدًا أو التالف، يمكنك ترك الماسك طوال الليل.

يحارب قشرة الرأس
- من فوائد زيت جوز الهند النقي للشعر أنه حل ممتاز لقشرة الرأس بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا. يمكن أن يزيل ويمنع ظهور قشرة الرأس، ويقلل من الجفاف، ويهدئ فروة الرأس المتقشرة والحكة.
طريقة الاستخدام:
- قومي بتسخين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ثم أذيبي بعض مسحوق الكافور فيها. قومي بتطبيق المزيج مباشرة على فروة رأسك لتقليل التقشر والحكة. اتركيه لمدة ساعة تقريبًا، ثم اغسليه بالشامبو اللطيف.

يعزز نمو شعرك
- تعتقد العديد من النساء أن هذا الزيت ساعدهن على نمو شعر أطول وأقوى وأكثر صحة، دون تقصف الأطراف. بالمناسبة، يمكنكِ أيضًا تطويل الرموش إذا قمتِ بتطبيق زيت جوز الهند عليها.


طريقة الاستخدام:
- عندما يجتمع البصل وزيت جوز الهند للشعر، يمكن أن يعززا نمو الشعر أسرع. عصير البصل، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، يجعل فروة رأسك أكثر صحة ويقوي بصيلات الشعر، لذلك يبدأ شعركِ في النمو بشكل أسرع. يقوي زيت جوز الهند خصلاتكِ وينعمها ويضيف البروتين ويقلل من التكسر. تحتاجين إلى خلط جزأين من زيت جوز الهند مع جزء واحد من عصير البصل، وتطبيقه على فروة رأسك وجذور الشعر، ثم غسله جيدًا بعد 15- 20 دقيقة.

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