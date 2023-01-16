«ماسكرا» طبيعية من جل الصبار

القاهرة - بوابة الوسط

«الماسكرا» واحدة من مستحضرات التجميل التي لا تستطيع المرأة الاستغناء عنها لإبراز ملامح العين، لكن تخشي الكثيرات استخدامها نظرا لأنها تحتوي على مواد كيمائية تضر بصحة العيون.

لذا نقدم لكم طريقة طبيعية من دون كيماويات لعملها في المنزل، وفقا لخبيرة التجميل ريهام جاد.

المكونات وطريقة التطبيق:

جل الصبار.

كحل مطحون.

نشا.

زجاجة «الماسكرا» قديمة.

سرنجة.