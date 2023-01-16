«ماسكرا» طبيعية من جل الصبار...

«الماسكرا» واحدة من مستحضرات التجميل التي لا تستطيع المرأة الاستغناء عنها لإبراز ملامح العين، لكن تخشي الكثيرات استخدامها نظرا لأنها تحتوي على مواد كيمائية تضر بصحة العيون.
لذا نقدم لكم طريقة طبيعية من دون كيماويات لعملها في المنزل، وفقا لخبيرة التجميل ريهام جاد.
المكونات وطريقة التطبيق:
جل الصبار.
كحل مطحون.
نشا.
زجاجة «الماسكرا» قديمة.
سرنجة.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء وضعي به ملعقة كبيرة من جل الصبار، ثم ضيفي 2/1 ملعقة من كحل مطحون.
- ضعي على المكونات السابقة ملعقة كبيرة نشا، حيث إنه يساعد على زيادة كثافة الرموش، ثم قلبي جيدا.
- استخدمي زجاجة «الماسكرا» قديمة بعد غسلها بالماء الدافئ والصابون وتجفيفها جيدا.
- بعد ذلك، باستخدام سرنجة ضعي خليط «الماسكرا» ببطء في الزجاجة.
- أغلقي «الماسكرا» جيدا وضعيها في الثلاجة للحفاظ عليها لحين الاستخدام.
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