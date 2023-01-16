طرق التفريق بين المنتجات الأصلية والتقليد

القاهرة - بوابة الوسط

لا يخلو أي سوق من تقليد المنتجات الأصلية التي تباع خداعا كونها أصلية، سواء كانت في الملابس أو الإكسسوارات أو غيرها.

لذا نقدم لكم نصائح وطرق تساعدك للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، لعدم الوقوع في الخداع نقلا عن موقع «مصراوي».

الجينز

- يجب الانتباه إلى الجيب الخلفي للجينز، لمعرفة أنه ذات جودة عالية، وأيضا التأكد من اسم الماركة بخطوط واضحة، لأن المقلد تحمل حرفا واحدا فقط.

- وأيضا أزرار الماركات الأصلية تصنع من المعدن، أما المقلدة تكون من النحاس أو أي مواد أخرى.

السترات

- عليك بالنظر إلى الأزرار واسم الماركة؛ فأزرار المنتجات الأصلية تتميز بأنها تصنع من اللؤلؤ، بشكل مسطح ولا توجد أي كتابة عليها، أما غير ذلك تكون مقلدة.

وأيضا الماركة الأصلية تكون ذات جودة عالية، وجميع الغرز بها متساوية ولا تحتوي على أي خيوط فضفاضة.

ساعة اليد

- يجب الانتباه إلى تفاصيل ساعة اليد، فبعض البائعين يقلدون شكل ولون الساعات الأصلية ويجرى صناعة زجاج الساعة الأصلية من الياقوت، وللكشف عن جودته ضع قطرة من المياه عليه وستلاحظ أنها لا تسقط، أما المقلدة تسقط المياه من عليه.

- وهناك فرق آخر، فالساعات المقلدة أثناء تحرك مؤشر الثواني تحث صوتا مزعجا، أما غير ذلك تصبح أصلية.

النظارات الشمسية

- لا بد أن يكون جراب النظارة مصنوعا من الجلد ومحفورا عليه اسم الماركة، وقطعة قماش من خامة المخمل بالجراب، أما المقلدة الجراب مصنوعا من خامة سيئة الجودة.

وأيضا لا بد من التأكد من وجود كتابة اسم الماركة على العدسة اليسرى بطريقة لا يمكن إزالتها، وأيضا لون النظارة، والرقم التسلسلي.