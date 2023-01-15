حضري بلسم «Leave-in» من الكركدية وجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

مستحضرات العناية بالشعر متنوعة، من بينها بلسم يطلق عليه في عالم الجمال «Conditioner Leave-in» هو بلسم يترك على الشعر دون أن يشطف، وهذا ما يفسر أن تسميته تختلف عن البلسم العادي وكريم الشعر.

وعلى الرغم من فوائد بلسم «Leave-in» التي تتمثل في منح الشعر نعومة ولمعانا، فإنه يحتوي على العديد من المواد الكيميائية، ويجعل منه منتجا لا يفضل استخدامه بشكل منتظم.

لذلك نقدم إليك طريقة تحضيره في منزلك من مواد طبيعية لا تضر الشعر.. تعرفي عليه معنا وطبقيه بنفسك، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

الفرق بين «Conditioner Leave -in» ، البلسم العادي والكريم

البلسم العادي:

- يستخدم بعد غسل الشعر بالشامبو لترطيبه، ويشطف بعد دقائق. يحافظ على لمعان وحيوية الشعر، كما يسهل من تسريحه، خاصة الشعر المعرض للتشابك.

كريم الشعر:

- يحتوي على جزيئات ماء، تحافظ على رطوبة ومرونة خصلات الشعر لفترة طويلة. مفيد للشعر الجاف، الهش والمتشابك. يستخدم على شعر رطب أو جاف ويترك دون الحاجة إلى غسل الشعر بعد تطبيقه.

بلسم «Leave-in»:

- هو أخف أنواع البلسم، يستخدم فقط على الشعر الرطب بعد غسله مباشرة دون الحاجة إلى غسله ثانية. يمكن استخدامه بشكل يومي ومتكرر.

كيفية صنع بلسم «Leave-in» في المنزل

ماء وزيت جوز الهند

المكونات

¼ كوب من ماء جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من جل الألوفيرا.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من زيت الإيلنغ الأساسي.

طريقة التطبيق

- يمزج جل الألوفيرا مع ماء جوز الهند.

- وفي وعاء آخر يخلط زيت جوز الهند وزيت الإلينغ.

- يضاف هذا الخليط إلى مزيج جل الألوفيرا مع ماء جوز الهند مع التقليب المستمر.

- يحفظ الخليط في عبوة ذات غطاء محكم، ينصح برج العبوة جيدا في كل مرة قبل استخدام.

الكركدية وزيت اللافندر

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركدية.

ملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند المعلب.

ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من العسل.

ما يعادل ثلث كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر الأساسي.

ملعقة كبيرة من أي زيت ناقل، كزيت اللوز الحلو، زيت الزيتون.