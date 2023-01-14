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الشوفان لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 04:24 مساء
الشوفان لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت
مقشر طبيعي للبشرة من الشوفان لتنعيمها وترطيبها (الإنترنت)
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الشوفان من أنواع الحبوب المفيدة جدا للجسم، وله فوائد جمالية كثيرة أيضا، حيث يمكنك تقشير بشرة الجسم بالشوفان للتخلص من الجلد الميت والحصول على بشرة ناعمة ونضرة بسهولة.. تعرفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «جمالك».

ماسك الشوفان والحليب
المكونات
ملعقة كبيرة دقيق شوفان
كمية كافية من الحليب الدافئ.

طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونات سويا، واتركيها 5 دقائق ودلكي بشرتك بالخلطة لدقائق، واشطفيها بالماء الدافئ ثم البارد.

الشوفان وصودا الخبز
المكونات
ملعقة كبيرة شوفان
ملعقة كبيرة صودا الخبز
كمية مناسبة من الماء الدافئ

طريقة الاستخدام
- بعد أن تمزجي المكونات وتحصلي على خليط ناعم، دلكي جسمك بالخلطة.
- اشطفي جسمك بالماء الدافئ ثم البارد.

الشوفان والخيار
المكونات
2 ملعقة كبيرة شوفان
2 ملعقة كبيرة خيار مبشور
ملعقة كبيرة حليب
ملعقة كبيرة زيت الأرغان
ملعقة كبيرة زيت الورد

طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونات واتركيها 5 دقائق ودلكي جسمك بها، ثم اشطفيه بالماء الدافئ بعدها البارد.

الشوفان والعسل
المكونات
2 ملعقة صغيرة دقيق شوفان
ملعقة صغيرة حليب
ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة عسل

طريقة الاستخدام
- قلبي المكونات سويا وبعد مرور 5 دقائق دلكي جسمك بها، واشطفيه بالماء الدافئ والبارد.

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