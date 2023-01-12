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تعيين دلفين أرنو رئيسة تنفيذية لـ«كريستيان ديور»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 11:00 صباحا
تعيين دلفين أرنو رئيسة تنفيذية لـ«كريستيان ديور»
دلفين أرنو في العاصمة الفرنسية باريس، 20 يناير 2012 (أ ف ب)
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عُينت دلفين أرنو، ابنة الملياردير الفرنسي برنار أرنو، رئيسة تنفيذية لدار أزياء «كريستيان ديور»، فيما أُسندت لبييترو بيكاري الذي كان يتولى هذا المنصب، رئاسة دار «لوي فويتون» للسلع الفاخرة، على ما أعلنت مجموعة «إل في إم إتش» في بيان، الأربعاء.

وكانت دلفين أرنو (47 عاما) حتى اليوم نائبة المدير العام لـ«لوي فويتون» وتولت منذ 2013 الإشراف على كل أنشطة الإنتاج في الماركة، بعد أن عملت في «كريستيان ديور» مدى 12 عاما، وفق «فرانس برس».

وقال والدها في بيان «إن تعيين دلفين أرنو في هذا المنصب يمثل استمرارا لمسار التميز في مجال الأزياء والسلع الجلدية. وفي ظل إدارتها، شهد الطلب على المنتجات ارتفاعا كبيرا، مما أتاح للماركة تسجيل أرقام قياسية»، مشيرا إلى أن «نظرتها الثاقبة وخبرتها المميزة ستؤهلانها لمواصلة تطوير (كريستيان ديور)».

ويعمل أبناء أرنو الخمسة في مجموعة «إل في إم إتش». وفي ديسمبر، عُين الابن الأكبر أنطوان مديرا عاما لشركة «كريستيان ديور إس إي» القابضة ونائبا لرئيس مجلس إدارتها. وهو يشغل أيضا منصب المدير العام لـ«بيرلوتي» ورئيس مجلس إدارة «لورو بيانا»، ومدير قسم الترويج والبيئة في «إل في إم إتش».

صدارة فوربس
أما ألكسندر أرنو، فهو نائب الرئيس التنفيذي لـ«تيفاني» المتخصصة في المجوهرات، فيما يشغل فريديريك منصب الرئيس التنفيذي لـ«تاغ هوير»، ويتولى جان إدارة التسويق والتطوير للساعات من تصميم ماركة «لوي فويتون».

وعن تعيين بييترو بيكاري رئيسا لدار «لوي فويتون»، أشاد برنار أرنو بـ«عمل بيكاري الاستثنائي خلال السنوات الخمس الفائتة» في ديور، معتبرا أنه «سيحقق مزيدا من النجاحات لـ(لوي فويتون)».

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إلى ذلك، أشاد الملياردير بـ«العمل المذهل» الذي قام به مايكل بورك بعد عشر سنوات على ترؤسه «لوي فويتون». وقال «إضافة إلى إنجازاته في (لوي فويتون)، أسهم بورك في نجاح ضمّ (تيفاني) إلى المجموعة»، مشيرا إلى أن بورك سيتولى مهاما جديدة مرتبطة به مباشرة .

واحتل برنار أرنو (73 عاما) وعائلته صدارة تصنيف فوربس لأكبر الثروات في العالم متقدما على الأميركي إيلون ماسك رئيس «تيسلا» و«سبايس إكس» و«تويتر».

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