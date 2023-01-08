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3 مكونات في مطبخك تخلصك من الحبوب الملتهبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 02:00 مساء
3 مكونات في مطبخك تخلصك من الحبوب الملتهبة
الحبوب الملتهبة (الإنترنت)
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في كثير من الأحيان تصاب النساء بالحبوب الملتهبة في فترة البلوغ، وتتكرر أيضًا لأسباب هرمونية مع الدورة الشهرية والحمل.

وهذه الحبوب تحدث بصورة أساسية بسبب العدوى البكتيرية، وتتطلب طريقة علاج مختلفة عن علاج الحبوب العادية أو التخلص من الرؤوس البيضاء والسوداء، حسب «سوبر ماما».

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وهنا نقدم لكِ بعض الوصفات الطبيعية، التي من المؤكد أن مكوناتها موجودة في مطبخك، للخلاص من مشكلة الحبوب الملتهبة.

عجينة البزار
اصنعي عجينة من البزار «الكركم» والماء.
ضعيها على المكان المصاب عدة مرات في اليوم، حتى يزول الالتهاب بالتدريج.
اشربي كوبًا من البزار المغلي مع الحليب، ما يساعد على زيادة المناعة في جسمك.

استخدمي الثوم
يحتوي الثوم على مضادات للبكتيريا والعدوى طبيعية، ويسهم في علاج المسام الملتهبة، ويسهل استخدامه بقطعه طوليًّا ووضعه على البثور الملتهبة وتركه لمدة عشر دقائق كل يوم، لعلاج العدوى والالتهاب. يمكن تعزيز الجهاز المناعي لديكِ، بزيادة تناول الثوم في طعامك أو تناوله كمشروب بعد غليه بصورة يومية.

الزنجبيل
يساعد الزنجبيل على سرعة علاج الحبوب الملتهبة، ويمكن وضعه مباشرة على الأماكن المصابة وتركه لمدة 10 دقائق، وتكرار ذلك عدة مرات في اليوم حتى يزول الالتهاب، وكذلك لا تنسي أن شرب الزنجبيل المغلي يعزز من مناعة جسمك.

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