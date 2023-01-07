صبغات الشعر الأكثر رواجًا في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تتوق النساء دوما إلى معرفة موضة ألوان صبغات الشعر مع بداية كل عام، من أجل الحصول على مظهر جديد ومختلف مواكب لأحدث الاتجهات في هذا المجال.

وهناك العديد من الدرجات الرائجة ضمن صيحات ألوان الشعر في 2023، وليس عليك تغيير لون الشعر بأكمله فيمكنك تجربته على خصلات الشعر أو على الأطراف، حسب «جمالك».

- صبغة بدون أضرار في 6 خطوات

- معصمك يحدد الصبغة الأنسب لشعرك

الشعر النحاسي

ظهرت موضة الشعر النحاسي بشكل كبير في الآونة الأخيرة فكانت درجة الأحمر المائل للبرتقالي هي الأكثر رواجًا. فلفتت أنظارنا موضة لون الشعر النحاسي بدرجات فاتحة وداكنة كي تتناسب مع ذوق كل امرأة. وجميعها مناسبة لأصحاب البشرة السمراء والحنطية والبيضاء.

خصلات أمامية باللون الأشقر

ظهرت هذا العام موضة صبغة الشعر الأشقر ولكن بشكل مختلف عن المعتاد، فدائمًا ما كنا نشاهد شعرا مصبوغا بالكامل باللون الأشقر.

ولكن كانت موضة ألوان صبغات الشعر 2023 مختلفة فظهرت مع الخصلات الأمامية أو أطراف الشعر بطريقة الأومبري. لمنحك شكلا غير تقليدي وقد اختارتها أغلب مشاهير ومدوني الموضة للحصول على إطلالة غير تقليدية.

الشعر البني الشوكولاتة

تعد من الصيحات المميزة التي دائمًا ما تتواجد على على قائمة أبرز صيحات ألوان صبغات الشعر. والتي يمكن أن تمنح المرأة مظهرا جذابا فهو مناسب لجميع درجات البشرة بيضاء أو حنطية أو سمراء. فإن كنت من أصحاب الشعر البني فسوف يكون مناسبا لك بشكل أكبر فلن يكون التغيير جذريا.