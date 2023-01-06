فوائد العصير الأخضر لبشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

تحتوي خضروات السبانخ والسلق والكرنب الأخضر على كميات عالية من حمض الفوليك والحديد، الضروريان لخلق الخلايا وإصلاحها وتجديدها، ومنها يمكنك صنع العصير الأخضر المفيد لبشرتك.

يمكن أن يحتوي العصير الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، حسب «جمالك».

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لا يقتصر الأمر على أن الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والصليبية، هي غنية بخصائص مضادات الأكسدة، ولكن الأعشاب والتوابل الإضافية، يمكن أن تحمي البشرة من تكوين الجذور الحرة.

يشمل ذلك القرنفل والكركم والنعناع والقرفة والزعتر والمريمية والبقدونس، كتوابل مضافة إلى العصير الأخضر.

فيتامين سي

تأثير فيتامين سي على الجلد هائل، وهو موجود في ثمار الحمضيات التي يمكن إضافتها إلى العصير الأخضر كالليمون والبرتقال.

توفر هذه الإضافات مصادر وافرة لفيتامين «C» لحماية البشرة من التعرض البيئي والشيخوخة الداخلية. كذلك تم إثبات أن فيتامين «C» يزيد من إنتاج الكولاجين ويقلل بشكل محتمل من خطر جفاف الجلد.

قد تمنع كثافة العناصر الغذائية في مكونات العصير الأخضر، ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة،. لذا تعمل مكونات العصير الأخضر كأطعمة وظيفية للحماية من عوامل الشيخوخة الخارجية مثل أشعة الشمس والسموم البيئية.