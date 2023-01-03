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تعرفي إلى فوائد وأضرار أظافر الجل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 04:13 مساء
تعرفي إلى فوائد وأضرار أظافر الجل
أظافر الجل (الإنترنت)
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تعد أظافر الجل من الخيارات المتاحة أمام المرأة، لإطالة الأظافر الطبيعية بشكل صناعي، ويمنحها مظهرا جميلا.

ويمكن التمييز بين نوعين، وهما الجل الذي يُطبَّق مباشرة على الظفر والجل على شكل أظافر صناعية ويمكن تطبيقه كما هو والتعديل في شكله، وتستخدم مع أظافر الجل الأشعة ما فوق البنفسجية UV للتثبيت والتجفيف، وفق «جمالك».

ما هي منافع أظافر الجل؟
قد تكون أظافر الجل الحل المناسب لكِ للعديد من الأسباب، منها:

تدوم أظافر الجل من الأسبوعين إلى الثلاثة كحدّ أقصى، مما يغنيكِ عن زيارة صالون التجميل كلّ أسبوع.

يمنح الجل الأظافر لمعانا ومظهرا طبيعيا ومنعشا.

يعطي جل الأظافر طولا، مما هو مفيد للأظافر القصيرة.

تركيبة جل الأظافر خفيفة جدا، مثل تركيبة العسل.

يتميّز جل الأظافر بتركيبة ليّنة ومرنة.

لا يلحق جل الأظافر أضرارا بها إلا إذا كانت طريقة إزالته خاطئة، خصوصا إن كان برد الظفر وتجريده مبالغا فيه.

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ما هي أضرار أظافر الجل؟
لا يتسبّب جل الأظافر بالكثير من الأضرار، لكن، تماما مثل جميع التقنيات الأخرى المُستخدمة للأظافر، ثمة بعض الأضرار لتطبيق جل الأظافر، وتتضمن:

قد يضعّف استخدام الجل بشكل مفرط الأظافر على المدى البعيد.

قد يتسبب جل الأظافر في الإصابة بالفطريات، خصوصا عند وضع الأظافر الصناعيّة المركبة من الجل.

قد لا تكون النتيجة المتوقعة عينها للأظافر القصيرة جدا.

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