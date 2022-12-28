4 خطوات لحماية بشرتك من جفاف الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

البشرة تواجه عديد الشوائب خلال الموسم الشتوي بحسب نوعها، إلا أن الجفاف يعتبر من أكثر الأمور التي نعاني منها جميعا، لذلك نقدم إليك خطوات مهمة وأساسية أثناء العناية بالبشرة للتخلص من هذه المشكلة تعرفي عليها معنا، وفقا لموقع «الجميلة».

التنظيف الجيد

-في الروتين اليومي، عليك عدم التخلي عن خطوة تنظيف بشرة وجهك جيدا عبر ماء الميسيلار والمنظف الخاص بها. وبعدها انتقلي لوضع التونر والسيروم الغني بالفيتامينات التي بدورها تُسهم إلى حد كبير في الحد من مشكلة جفاف البشرة.

ترطيب جيد

- من أهم الخطوات هي تطبيق كريم المرطب اليومي، ويمكنك الحصول على النوع الذي يحتوي على كمية من واقي الشمس أيضاً لمفعول مزدوج.

التخلص من المكياج

- قبل الخلود إلى النوم تخلصي من المكياج كله عن الوجه، ونظفي البشرة جيدا بالمنظف والماء الفاتر المائل إلى البرودة. والخطوات مشابهة لتلك التي طبقتيها في الصباح الباكر، أي عبر وضع السيروم وكريم المرطب، إضافة إلى كريم العناية بالمساحة حول العينين.

أقنعة طبيعية وتقشير

- خصصي القليل من الوقت الإضافي لها لتطبيق ماسكات مرطبة تساعدك على الحد من تلك المشكلة. ولا تنسي أن تقشير البشرة من وقتٍ لآخر ضروري حتى في فصل الشتاء، لأن هذه الخطوة تمنحك مزيد النضارة والإشراق.