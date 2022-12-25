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طرق طبيعية لتنظيف البشرة العادية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 11:42 صباحا
طرق طبيعية لتنظيف البشرة العادية
طرق طبيعية لتنظيف البشرة العادية (الإنترنت)
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نقدم لكِ بعض النصائح الفعالة لتنظيف البشرة العادية بالطرق الطبيعية والتي ستجعل بشرتك أكثر إشراقًا، ويمكنك لمس ذلك من خلال لون البشرة ونقاوتها ومرونتها، وفق «هي».

تنظيف البشرة بالروتين اليومي الصباحي والمسائي
يمكنك تنظيف وجهك بمنظفات يومية تطبقينها على بشرتك ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن لمس وجهك بشكل متكرر يزيد من التراكمات والأوساخ، وعدم غسل الجلد بعد التعرق يؤدي إلى جفافه على البشرة مما يجعل من مشكلة حب الشباب أسوأ، فإليكِ بعض الروتينات اليومية لتنظيف بشرتك.

منظف الوجه
بعد مرور يوم كامل تأكدي أن سطح بشرتك مغطى بالأوساخ والزيوت الزائدة والشوائب، لذلك، فإن استخدام منظف للوجه حسب نوع بشرتك يساعد على إزالة لمعان منطقة الجبين الدهنية من دون الإفراط في تجفيف الخدين، كما يساعد على إزالة طبقة الأوساخ على البشرة الجافة، يمكنك استخدام منظف مضاد للماء مناسب لجميع أنواع البشرة، فهو اختيار رائع للبشرة العادية، وتأكدي من تنظيف بشرتك صباحًا ومساءً للتأكد من أنك تتخلصين من البكتيريا والزيوت الزائدة المتراكمة بشكل متكرر.

تقشير البشرة
إن تقشير خلايا الجلد الميتة هو المفتاح للحفاظ على بشرة نظيفة ومشرقة، يمكنك تقشير البشرة بجميع الطرق مثل استخدام منتج تقشير كيميائي ناعم بشكل يومي، فجرّبي مستحضر تقشير يعمل على تنعيم ملمس البشرة بلطف وإزالة خلايا الجلد الميتة للحصول على وجه نظيف ومتوهج، يمكنك أيضًا تطبيق عملية التقشير بواسطة أقمشة الوجه الناعمة، أو بفرشاة الأسنان أو فرشاة خاصة للوجه التي تساعد على أن تدخل المسام وتعمل على تنظيف البشرة، كذلك يمكنك تقشير وجهك باستخدام غسول يحتوي على حبيبات صغيرة يمكنك فرك بشرتك بها بشكل دائري، أما الريتينول فهو كريم يمكنك استخدامه لتنظيف البشرة وتجديد خلاياها.

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