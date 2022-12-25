طرق طبيعية لتنظيف البشرة العادية

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ بعض النصائح الفعالة لتنظيف البشرة العادية بالطرق الطبيعية والتي ستجعل بشرتك أكثر إشراقًا، ويمكنك لمس ذلك من خلال لون البشرة ونقاوتها ومرونتها، وفق «هي».

تنظيف البشرة بالروتين اليومي الصباحي والمسائي

يمكنك تنظيف وجهك بمنظفات يومية تطبقينها على بشرتك ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن لمس وجهك بشكل متكرر يزيد من التراكمات والأوساخ، وعدم غسل الجلد بعد التعرق يؤدي إلى جفافه على البشرة مما يجعل من مشكلة حب الشباب أسوأ، فإليكِ بعض الروتينات اليومية لتنظيف بشرتك.

منظف الوجه

بعد مرور يوم كامل تأكدي أن سطح بشرتك مغطى بالأوساخ والزيوت الزائدة والشوائب، لذلك، فإن استخدام منظف للوجه حسب نوع بشرتك يساعد على إزالة لمعان منطقة الجبين الدهنية من دون الإفراط في تجفيف الخدين، كما يساعد على إزالة طبقة الأوساخ على البشرة الجافة، يمكنك استخدام منظف مضاد للماء مناسب لجميع أنواع البشرة، فهو اختيار رائع للبشرة العادية، وتأكدي من تنظيف بشرتك صباحًا ومساءً للتأكد من أنك تتخلصين من البكتيريا والزيوت الزائدة المتراكمة بشكل متكرر.