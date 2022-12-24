وصفات طبيعية لعلاج البثور تحت الجلد

القاهرة - بوابة الوسط

واحدة من مشكلات الجلد الشائعة هي ظهور الحبوب أو البثور تحت الجلد، وعندما تبدأ هذه البثور في الظهور على سطح الجلد، فإنها قد تتحول إلى رؤوس بيضاء، وفي حالات أخرى، تختفي بلا أثر ونقدم إليكِ علاجات منزلية طبيعية للقضاء على هذه المشكلة دون الحاجة لعلاجات طبية تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «الجميلة».

الكمادات الدافئة

- يساعد الضغط باستخدام كمادات دافئة في خروج الحبوب إلى سطح الجلد، ما يسهم في تصريف الصديد الموجود داخلها عن طريق فتح مسام الجلد، كما تحد هذه الطريقة من الألم المصاحب للحبوب التي تظهر تحت الجلد.

- ضعي الكمادات الدافئة على البثرة، اتركيها لمدة 10-15 دقيقة ثم قومي بإزالتها، ويمكنكِ تكرار الطريقة نفسها 2-3 مرات يوميًا.

زيت شجرة الشاي

- تساعد الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات لزيت شجرة الشاي في علاج الالتهاب والعدوى المصاحبة للحبوب التي تظهر تحت الجلد، لكن لا تضعي زيت شجرة الشاي النقي مباشرة على بشرتك لأنه قد يسبب تهيجًا.

المكونات:

1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

كرات قطنية

الطريقة:

- اخلطي قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

- ضع الخليط مباشرة على الحبوب باستخدام قطعة قطن، اتركيه طوال الليل، ثم اشطفيه في الصباح، يمكنك تكرار ذلك مرة واحدة يوميًا.

زيت القرفة

- تساعد الخصائص المضادة للجراثيم الموجودة في زيت القرفة في القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب.

المكونات:

1-2 قطرات من زيت القرفة

ملعقة صغيرة من أي زيت ناقل

الطريقة:

- أضفِ قطرة أو قطرتين من زيت القرفة إلى ملعقة صغيرة من أي زيت ناقل.

- تخلط الزيوت جيدًا وتطبق على المنطقة المصابة.

اتركيها طوال الليل، ثم أغسليها في صباح اليوم التالي.