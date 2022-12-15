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نصائح للعناية بالبشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 12:50 مساء
نصائح للعناية بالبشرة الدهنية
نصائح للعناية بالبشرة الدهنية (الإنترنت)
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توجد أسباب كثيرة تؤثر على البشرة الدهنية، لذا نقدم إليكِ بعض النصائح للعناية بالبشرة الدهنية من دون أن تتكلفي الأموال الطائلة في علاج هذه المشكلة، وفق «هي».

غسل الوجه
غسل الوجه مرتين أو ثلاث مرات يوميًَا بالماء والصابون باستخدام غسول تنظيف للبشرة الدهنية، يساعد على تخفيف إفراز البشرة من الزيوت، وإزالة الأوساخ المتراكمة على سطح الجلد، وحاولي عدم الإسراف في غسيل البشرة الدهنية لأن هذه العملية سوف تخلصك من زيوت البشرة بشكل نهائي، فتعمل خلايا البشرة على زيادة إنتاج زيوت البشرة لتعويض الفاقد مما يؤدي إلى تلف البشرة. لذلك، استخدمي منظفًا خاصًا لبشرتك.

غسل الوجه بالماء الدافئ
تجنبي غسل وجهك بماء ساخن لأن هذا سوف يساعد على زيادة إفراز الدهون على البشرة، كما تعمل الماء الساخنة على تهيج البشرة المعرضة لحب الشباب، لذلك فاستخدام الماء الفاتر يساعد على التخلص من زيوت البشرة الزائدة.

تغيير نظامك الغذائي
الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية أو السكريات أو النشويات يزيد من تفاقم الدهون على البشرة، لذلك من الأفضل تغيير نظامك الغذائي والإكثار من تناول أطعمة غنية بالفاكهة والخضار.

تقشير البشرة الدهنية
يشمل روتين العناية بالبشرة الدهنية تقشير البشرة مرتين في الأسبوع، وإزالة خلايا الجلد الميتة منها، فتقشير البشرة يساعد في تجديد الطبقات الجلدية وتحسين نوعية الجلد.

فترات كافية من النوم
الحصول على فترات كافية من النوم يؤثر بشكل كبير على البشرة الدهنية، فالإرهاق والنوم بشكل متقطع يزيد من إفراز الحبوب على الوجه.

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