العدس والبزار لتبييض اليدين

القاهرة - بوابة الوسط

يحرص جميع النساء على العناية بجمالهن، والذي لا يشتمل فقط على العناية بالوجه والشعر، بل يشمل العناية بأنحاء مختلفة من الجسم والتي من أهمها العناية باليدين.

مع مواجهة العوامل اليومية المختلفة كأشعة الشمس، أنواع الصابون والمنظفات المنزلية تفقد الأيدي ترطيبها لتصبح أكثر خشونة واسمرارًا.

لذلك نقدم إليكِ طرقًا طبيعية للعناية باليدين وتبييضها تعرفي على طرق التطبيق معنا وفقًا لموقع «حياتك».

البزار

ملعقة صغيرة من الكركم

كمية مناسبة من الحليب البارد

خطوات التحضير

- حضري خليطًا متجانسًا من الكركم مع الحليب البارد.

- يستخدم الخليط الناتج على اليدين مع فركها جيدًا ويكرر استخدامه بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

الحليب الزبادي

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من الجليسرين

خطوات التحضير

- اخلطي الزبادي مع ماء الورد والجليسرين.

- يوزع الخليط الناتج لتدليك اليدين جيدًا ويترك لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف بالماء البارد.