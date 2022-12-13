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الجليسرين وزيت الخروع لتطويل الرموش في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 03:34 مساء
الجليسرين وزيت الخروع لتطويل الرموش في أسبوع
إليكِ أفضل الوصفات لتكثيف وتطويل الرموش في أسبوع فقط (الإنترنت)
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تلعب الرموش دورًا كبيرًا في تحديد شكل الوجه فتكثيف وتطويل الرموش من الأمور التي تسعى لها كل امرأة، حيث تعد الرموش الكثيفة والطويلة أكثر جاذبية وجمالاً، إليكِ أفضل الوصفات لتكثيف وتطويل الرموش في أسبوع فقط تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «إنتي وبس».

الدحي والجليسرين
- قومي بخلط 2 قطرة من الجلسرين والقليل جدًا من بياض البيضة بمعدل قطرتين فقط وملعقة كبيرة من زيت الخروع واخلطيهم جيدًا وضعي الخليط على الرموش واتركيه حتى صباح اليوم التالي، واغسليه بالماء البارد وكرري الوصفة مرة يوميًا لمدة أسبوع.

خلطة زيت جوز الهند والفازلين
- قومي بخلط 2 ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند و2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع واخلطيهم جيدًا وضعي الخليط على الرموش واتركيه حتى صباح اليوم التالي واغسليه باستخدام مزيل المكياج وكرري الوصفة مرة يوميًا.

جل الألوفيرا وزيت الزيتون
- قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا واخلطيهم جيدًا وضعيه على الرموش واتركيه حتى صباح اليوم التالي واغسليه بالماء الفاتر وغسول وكرري الوصفة مرة يوميًا.

زيت الخروع وزيت اللوز
- قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الألوفيرا واخلطيهم جيدًا وضعيه على الرموش واتركيه حتى صباح اليوم التالي واغسليه بالماء البارد وكرري الوصفة مرة يوميًا.

ملحوظة: عليكِ إجراء اختبار حساسية للمواد قبل القيام باستعمالها بشكل مستمر.
 

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