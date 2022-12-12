نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

القاهرة - بوابة الوسط

تكسب البروتينات والأحماض الأمينية شعرك المزيد من القوة واللمعان، لكن بفعل العديد من العوامل الخارجية يفقد الشعر هذه المواد الحيوية مما يعرضه للتلف والتقصف والضعف.

وفي المقابل يتوفر العديد من منتجات البروتين للشعر، الذي تمده بما يحتاجه من البروتينات والأحماض الأمينية، مما يعيد له الحيوية والنعومة والصحة.

- بروتين لفرد الشعر من مواد طبيعية

ويتميز بروتين الشعر بنتائجه طويلة الأمد، إذ يمكن أن تستمر نتائجه لمدة تصل إلى ستة أشهر تقريبًا، حسب «سوبر ماما».

مدة بقاء البروتين

وهناك بعض العوامل التي تؤثر على مدة بقاء البروتين على الشعر، وذلك حسب العالمين التاليين:

نوعية الشعر: يمكن تقسيم الشعر لأنواع تبعًا لمساميته، مثل: الشعر منخفض المسامسة، والشعر ذو المسامية المتوسطة، والعشر عالي المسامية، ويعد الشعور منخفض المسامية الأعلى استجابة وحساسية للبروتين، بينما عالي المسامية الأقل استجابة للبروتين لأن مسامات الشعر واسعة وبالتالي يفقد البروتين ويحتاج إلى عدد جلسات متكررة أكثر.

الالتزام بالعناية بالشعر: حتى بعدما حصلتِ على نتائج جيدة من البروتين شعركِ الآن يحتاج إلى رعاية خاصة، وإلى استخدام منتجات خاصة.

زيادة مفعول البروتين

يمكنكِ الحصول على نتائج أفضل وتدوم لفترة أطول عند اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات التي لا بد من الالتزام بها، تعرفي عليها:

اختاري أنواع علاجات البروتين الجيدة، والتي لا تحتوي على مركبات كيميائية تضر بالشعر، ينصح بالحصول على العلاج من قبل مختص في عيادات التجميل أو الصالون، ذلك للتأكد من التطبيق الجيد والكامل على الشعر.

انتظري بعد جلسة العلاج بالبروتين لمدة من ثلاثة إلى أربعة أيام قبل غسل الشعر، احرصي على عدم غسل شعركِ أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

احرصي على استخدام الشامبو والبلسم المخصصين للبروتين، مع تجنب الأنواع المحتوية على كلوريد الصوديوم والكبريتات.

تجنبي السباحة في المياه المحتوية على نسبة من الكلور أو الملح، إذ إنها يمكن أن تؤثر على مدة بقاء البروتين على شعركِ، بالتالي اختيار نوعية الماء أمر مهم.